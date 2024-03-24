酒醉挑釁遭痛扁離去又嗆聲 友人上門理論引第二波衝突4傷

雙方昨晨在文山區福興路爆發鬥毆。（取自社會事新聞影音） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/24 13:09

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市翁姓男子與郭姓友人因相處不睦結怨，而翁男跑到郭男住處嗆「你在瞧不起我試試看！」，卻遭到郭男痛打一頓，雙方事後再度隔空嗆聲，於是郭男昨天凌晨找了6名友人去翁男家理論，但被正在烤肉的翁男及其友人撞見，雙方爆發肢體衝突，造成郭在內4人受傷送醫，警方目前已逮捕9人偵辦。

據了解，48歲的翁男與31歲郭男原是朋友，但因翁男喝醉酒後時常有脫序舉動，2人因此漸行漸遠，甚至翁男認為郭男看不起他，2人因此結下樑子。

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文山警二分局調查，翁男在前（22）日晚間10時許，飲酒後前往郭男位在景隆路的住處不斷大吵大鬧，看到郭男後還挑釁「看不起我是不是？你給我試試看」等話語，卻引發郭男不滿當場對翁男拳打腳踢，而翁男離去後，再度致電郭男嗆聲。

據查，郭男被嗆後越想越火大，於是在昨晨0時許，撂了37歲林男、46歲賴男等7人，分乘2部汽車前往郭男位在福興路的住處理論，怎料到了社區附近後，就遇上正在烤肉的翁及其10多名友人，而翁一方發現後，隨即持棍棒痛毆郭等人。

警方表示，獲報打架案件後派員趕往，但現場已無打架情事，僅剩翁、郭等4名傷者在場，其餘人皆已逃逸，隨即將4人分別送往不同醫院救治，其中賴男腿部骨折，傷勢較為嚴重，但4人皆無生命危險。

警方指出，事後已陸續通知9名涉案人到案說明，並已全數掌握未到案者身分，正陸續通知到案中，詢後將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦，另為嚴防雙方再次糾眾衝突，已告誡、約制相關人員，並加強巡守相關處所。

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