為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒醉挑釁遭痛扁離去又嗆聲 友人上門理論引第二波衝突4傷

雙方昨晨在文山區福興路爆發鬥毆。（取自社會事新聞影音）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

雙方昨晨在文山區福興路爆發鬥毆。（取自社會事新聞影音）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/24 13:09

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市翁姓男子與郭姓友人因相處不睦結怨，而翁男跑到郭男住處嗆「你在瞧不起我試試看！」，卻遭到郭男痛打一頓，雙方事後再度隔空嗆聲，於是郭男昨天凌晨找了6名友人去翁男家理論，但被正在烤肉的翁男及其友人撞見，雙方爆發肢體衝突，造成郭在內4人受傷送醫，警方目前已逮捕9人偵辦。

據了解，48歲的翁男與31歲郭男原是朋友，但因翁男喝醉酒後時常有脫序舉動，2人因此漸行漸遠，甚至翁男認為郭男看不起他，2人因此結下樑子。

文山警二分局調查，翁男在前（22）日晚間10時許，飲酒後前往郭男位在景隆路的住處不斷大吵大鬧，看到郭男後還挑釁「看不起我是不是？你給我試試看」等話語，卻引發郭男不滿當場對翁男拳打腳踢，而翁男離去後，再度致電郭男嗆聲。

據查，郭男被嗆後越想越火大，於是在昨晨0時許，撂了37歲林男、46歲賴男等7人，分乘2部汽車前往郭男位在福興路的住處理論，怎料到了社區附近後，就遇上正在烤肉的翁及其10多名友人，而翁一方發現後，隨即持棍棒痛毆郭等人。

警方表示，獲報打架案件後派員趕往，但現場已無打架情事，僅剩翁、郭等4名傷者在場，其餘人皆已逃逸，隨即將4人分別送往不同醫院救治，其中賴男腿部骨折，傷勢較為嚴重，但4人皆無生命危險。

警方指出，事後已陸續通知9名涉案人到案說明，並已全數掌握未到案者身分，正陸續通知到案中，詢後將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦，另為嚴防雙方再次糾眾衝突，已告誡、約制相關人員，並加強巡守相關處所。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
萬華角頭陳明傑為前女友吃醋 當街鬥毆揮鍊鋸雙方9人都濺血
2024/03/19 11:16

萬華角頭陳明傑為前女友吃醋 當街鬥毆揮鍊鋸雙方9人都濺血
苑裡廟會布袋戲團鬥毆 叔姪檔家暴罪被判刑
2024/03/16 14:48

苑裡廟會布袋戲團鬥毆 叔姪檔家暴罪被判刑

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
台東飛車槍擊案續集！球棒隊、長刀大亂鬥 6人砸店被2人砍退
2024/03/14 16:45

台東飛車槍擊案續集！球棒隊、長刀大亂鬥 6人砸店被2人砍退
修杰楷KTV慶生趴驚傳鬥毆！與王柏傑掛彩進警局遭送辦
2024/03/06 08:05

修杰楷KTV慶生趴驚傳鬥毆！與王柏傑掛彩進警局遭送辦
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播