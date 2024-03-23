為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台東布農族射耳祭展開 關山警疏導交通宣導防詐

台東縣縱谷地區布農射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開。關山警察進行防詐交安宣講。（記者黃明堂翻攝）

台東縣縱谷地區布農射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開。關山警察進行防詐交安宣講。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/23 14:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣縱谷地區海端及延平等原鄉部落今年度祭儀祭典射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開，約300多人齊聚盛會。關山警察分局除於現場執行交通疏導勤務外，由交通組及偵查隊所組成的「識詐交安宣講團」，穿梭於會場各部落帳篷區及頂著烈日熱力開講。

縱谷地區海端鄉及延平鄉，每年3月份開始，陸續由各部落辦理布農族重要祭儀活動─「射耳祭｣，並在祭儀中展現布農族的傳統服飾與音樂特色，是非常難得的文化祭典。於外縣市打拚的異鄉遊子，也會返鄉換上傳統服飾，參加一年一度的盛事，該活動不僅可凝聚族人向心力，最重要的是讓祭典文化永續傳承。

紅葉村展開首場射耳祭活動，鄉長余光雄、議員古志成、村長及部落族人等均穿著傳統服飾參加，族人也盛裝參與外，吸引許多遊客前來拍照攝影，拍下具有傳統儀式感的一刻。

關山警察分局「識詐交安宣講團」也於活動現場設攤，並主動出擊前往各部落休息區內，熱力宣講防詐及交安應注意事項，並以有獎徵答方式與民眾互動，使防詐及交安意識深植民心，讓民眾遠離危害及事故。該分局宣講活動獲得議員古志成的大力支持與肯定，讓民眾「多聽一次宣導、就多一分警惕」，隨後與警舉牌齊聲宣導，大聲疾呼「打詐防詐、人人有責」。

關山警察分局表示，「防詐識詐」與「交通安全」宣導，是當前重要的工作，將運用各鄉鎮辦理各項活動，如社區治安會議、文健站、老人日托、關懷站及機關辦理集會等時機前往宣導，達到暮鼓晨鐘之效。

台東縣縱谷地區布農射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開。關山警察進行防詐交安宣講。（記者黃明堂翻攝）

台東縣縱谷地區布農射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開。關山警察進行防詐交安宣講。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小犬颱風來襲 全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」延期舉辦
2023/10/03 12:20

小犬颱風來襲 全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」延期舉辦
「紅斑馬」出特殊任務 衝國道休務區宣導防詐
2023/09/23 20:17

「紅斑馬」出特殊任務 衝國道休務區宣導防詐

回不去了！青埔核心站穩5字頭
桃園布農族射耳祭族人熱情參與 展現部落團結與勇氣
2023/05/27 18:49

桃園布農族射耳祭族人熱情參與 展現部落團結與勇氣
高雄市長選戰打進原鄉 陳其邁、柯志恩尬場
2022/09/16 21:09

高雄市長選戰打進原鄉 陳其邁、柯志恩尬場

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播