台東布農族射耳祭展開 關山警疏導交通宣導防詐

台東縣縱谷地區布農射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開。關山警察進行防詐交安宣講。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/23 14:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣縱谷地區海端及延平等原鄉部落今年度祭儀祭典射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開，約300多人齊聚盛會。關山警察分局除於現場執行交通疏導勤務外，由交通組及偵查隊所組成的「識詐交安宣講團」，穿梭於會場各部落帳篷區及頂著烈日熱力開講。

縱谷地區海端鄉及延平鄉，每年3月份開始，陸續由各部落辦理布農族重要祭儀活動─「射耳祭｣，並在祭儀中展現布農族的傳統服飾與音樂特色，是非常難得的文化祭典。於外縣市打拚的異鄉遊子，也會返鄉換上傳統服飾，參加一年一度的盛事，該活動不僅可凝聚族人向心力，最重要的是讓祭典文化永續傳承。

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紅葉村展開首場射耳祭活動，鄉長余光雄、議員古志成、村長及部落族人等均穿著傳統服飾參加，族人也盛裝參與外，吸引許多遊客前來拍照攝影，拍下具有傳統儀式感的一刻。

關山警察分局「識詐交安宣講團」也於活動現場設攤，並主動出擊前往各部落休息區內，熱力宣講防詐及交安應注意事項，並以有獎徵答方式與民眾互動，使防詐及交安意識深植民心，讓民眾遠離危害及事故。該分局宣講活動獲得議員古志成的大力支持與肯定，讓民眾「多聽一次宣導、就多一分警惕」，隨後與警舉牌齊聲宣導，大聲疾呼「打詐防詐、人人有責」。

關山警察分局表示，「防詐識詐」與「交通安全」宣導，是當前重要的工作，將運用各鄉鎮辦理各項活動，如社區治安會議、文健站、老人日托、關懷站及機關辦理集會等時機前往宣導，達到暮鼓晨鐘之效。

台東縣縱谷地區布農射耳祭，今天由延平鄉紅葉村率先展開。關山警察進行防詐交安宣講。（記者黃明堂翻攝）

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