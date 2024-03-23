老爸過世繼承父業賣玉米 海巡隊員忘註銷吃申誡

懲戒法院判鄭男申誡。（記者吳政峰攝）

2024/03/23 09:58

〔記者吳政峰／台北報導〕海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊一名鄭姓隊員，2019年間準備考公職期間，賣玉米的父親突然過世，經與家人商議，決定由他繼承家業。2022年間，鄭男考上海巡隊員，卻未註銷營業登記，被艦隊分署查到，移送懲戒法院辦理。合議庭審酌他只是掛名負責人，並未實際參與經營，日前判申誡薄懲。

鄭男2019年間為全職重考生，同年其父辭世，經家人商議，決定由其繼承賣玉米家業。而後鄭男考上公職，2022年分發至海巡署艦隊分署服務，卻仍繼續擔任家業商號負責人，經海巡署艦隊分署查核發覺後，鄭男2023年向南區國稅局台南分局申請註銷登記，獲准註銷稅籍登記。

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艦隊分署認鄭男符合銓敘部認定標準表態樣「知悉並掛名公司 （商號）負責人、董事及監察人，惟未實際參與經營及未支領報酬」，已違法，依銓敘部擬具懲處原則表規定，逕送懲戒法院審理。

鄭男表示，公司於父親過世後已永久歇業，無實際負責營運，現出租他人作販賣其他商品用途，且因繼承後疫情爆發，幾乎無法出租，日久而淡忘尚有該商號負責人職位。

懲戒法院指出，該商號未曾辦理歇業登記，營業（稅籍）登記資料公示查詢資料亦顯示「營業中」，且鄭男的2022年度綜合所得稅結算申報書，亦載有該商號所得（類別：營利所得）的資料，鄭男稱商號已永久歇業之詞，尚乏證據，不足憑採。

懲戒法院認定，鄭男違反公務員服務法第14條第1項公務員不得經營商業的規定，悖離公眾對公務員應固守職分、專心勤勉任事期待，足以讓民眾產生公務員不專心致力於公務、國家公務紀律渙散的不良觀感，嚴重損害政府信譽及公務員形象，審酌其未實際參與營業，且經發覺後已完成註銷稅籍登記，判處申誡薄懲。

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