路人iPhone搭便車「流浪」8公里 7旬車主眼花未發現

iPhone13pro（紅圈）置於擋風玻璃「流浪」超過8公里。（讀者提供）

2024/03/22 14:44

〔記者黃旭磊／台中報導〕28歲黃女前往台中市南屯區訪友，隨身攜帶iPhone13pro手機掉落黎明路路旁，疑有熱心民眾拾獲以為臨停車主開門滑落，隨手將手機置於藍色自小客擋風玻璃雨刷夾縫，未料，不知情的楊姓車主（70歲）開車前往成功嶺訪友，手機在車外「流浪」超過8公里，最後警方由王田交流道附近定位到訊號尋獲。

「我的手機定位怎麼一直跑」，黃女15日前往黎明路訪友發現手機遺失，直奔烏日警分局請助，員警啟用「尋找我的IPHONE」功能，發現手機定位在烏日區成功嶺營區門口附近，旋即陪同黃女前往，未料手機定位持續迅速移動，兩人直覺被有心人侵占撿走。

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三和派出所長楊儒陸說，警員楊菀菁持續鎖定查出最後定位在國一王田交流道附近，與黃女到達後發現手機置於藍色自小客擋風玻璃前雨刷上，於附近社區找到楊姓車主，楊男一臉「懵」稱不清楚員警所指何事。

楊菀菁再問，查出楊男上午9點許前往黎明路一段附近找朋友泡茶，好心民眾發現手機掉落車旁，以為楊男掉落便拾起放置擋風玻璃，楊男有老花徵兆未發現異狀，遺失手機就一路從南屯「搭便車」至大肚區，「流浪」路程超過8公里到中午在尋獲，所幸途中未遭竊或掉落。

黃女表示，手機使用多年保存上百張與家人珍貴合影回憶，失而復得非常開心，展露笑容頻向楊菀菁道謝，也對於愛機在車外流浪過程感到不可思議。

黃女（左）狂追8公里尋獲心愛手機。（讀者提供）

楊姓車主開車不知iPhone掛在擋風玻璃。（讀者提供）

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