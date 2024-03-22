為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

路人iPhone搭便車「流浪」8公里 7旬車主眼花未發現

iPhone13pro（紅圈）置於擋風玻璃「流浪」超過8公里。（讀者提供）

iPhone13pro（紅圈）置於擋風玻璃「流浪」超過8公里。（讀者提供）

2024/03/22 14:44

〔記者黃旭磊／台中報導〕28歲黃女前往台中市南屯區訪友，隨身攜帶iPhone13pro手機掉落黎明路路旁，疑有熱心民眾拾獲以為臨停車主開門滑落，隨手將手機置於藍色自小客擋風玻璃雨刷夾縫，未料，不知情的楊姓車主（70歲）開車前往成功嶺訪友，手機在車外「流浪」超過8公里，最後警方由王田交流道附近定位到訊號尋獲。

「我的手機定位怎麼一直跑」，黃女15日前往黎明路訪友發現手機遺失，直奔烏日警分局請助，員警啟用「尋找我的IPHONE」功能，發現手機定位在烏日區成功嶺營區門口附近，旋即陪同黃女前往，未料手機定位持續迅速移動，兩人直覺被有心人侵占撿走。

三和派出所長楊儒陸說，警員楊菀菁持續鎖定查出最後定位在國一王田交流道附近，與黃女到達後發現手機置於藍色自小客擋風玻璃前雨刷上，於附近社區找到楊姓車主，楊男一臉「懵」稱不清楚員警所指何事。

楊菀菁再問，查出楊男上午9點許前往黎明路一段附近找朋友泡茶，好心民眾發現手機掉落車旁，以為楊男掉落便拾起放置擋風玻璃，楊男有老花徵兆未發現異狀，遺失手機就一路從南屯「搭便車」至大肚區，「流浪」路程超過8公里到中午在尋獲，所幸途中未遭竊或掉落。

黃女表示，手機使用多年保存上百張與家人珍貴合影回憶，失而復得非常開心，展露笑容頻向楊菀菁道謝，也對於愛機在車外流浪過程感到不可思議。

黃女（左）狂追8公里尋獲心愛手機。（讀者提供）

黃女（左）狂追8公里尋獲心愛手機。（讀者提供）

楊姓車主開車不知iPhone掛在擋風玻璃。（讀者提供）

楊姓車主開車不知iPhone掛在擋風玻璃。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
太感謝了！iPhone遺失埔里清潔隊員在資源回收場尋獲 失主寄卡片祝賀
2023/07/15 11:48

太感謝了！iPhone遺失埔里清潔隊員在資源回收場尋獲 失主寄卡片祝賀
神奇！iPhone掉入水中近1年被撈出 充電後竟能正常開機
2023/05/27 18:30

神奇！iPhone掉入水中近1年被撈出 充電後竟能正常開機

石材之魅力！解智贏：建築的靈魂
iPhone定位在客運上 司機卻遍尋不著......
2017/01/18 16:55

iPhone定位在客運上 司機卻遍尋不著......
奇機！日男在台遺失i Phone 2年後尋回
2015/03/13 09:26

奇機！日男在台遺失i Phone 2年後尋回

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播