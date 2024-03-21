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3/19 威力彩頭獎摃龜！今彩539開1注 800萬獎落桃園

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/03/21 22:13

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月19日）開獎的第113000070期今彩539，頭獎1注獨得，由桃園市蘆竹區中興里上興路212號1樓「錢現投注站」開出；第113000024期威力彩頭獎摃龜。

第113000024期威力彩中獎號碼為「第一區：01、08、16、17、26、38。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共186注中獎，每注可得4000元；陸獎共1647注中獎，每注可得800元；柒獎共2688注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4798注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬452注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3045注中獎，每注可得100元。

第113000070期今彩539中獎號碼為「01、02、04、13、27」，頭獎1注獨得，可得800萬元；貳獎共284注中獎，每注可得2萬元；參獎共9311注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7649注中獎，每注可得50元。

第113000070期39樂合彩中獎號碼為「01、02、04、13、27」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共563注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7133注中獎，每注可得1125元。

第113000070期3星彩中獎號碼為「791」，壹獎共59注中獎，每注可得5000元。

第113000070期4星彩中獎號碼為「3056」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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