彰化埔心4車連環撞 1男1女傷重送醫急救

彰化縣埔心鄉員鹿路5段今（21）日上午發生4車連環撞車禍，造成4人受傷，其中有2人傷勢嚴重，由員基轉送彰基搶救中。（圖民眾提供）

2024/03/21 16:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣埔心鄉員鹿路5段今（21）日上午發生4車連環撞車禍，造成4人受傷，其中，傷勢嚴重的1男1女被送往員林基督教醫院，做完緊急處置後馬上聯絡彰基總院，院方立刻啟動綠色隧道把2人送往彰基總院急救中。

據了解，今天上午9時17分，埔心鄉員鹿路5段發生一起4車連環追撞車禍，年約60歲男子開休旅車行經該處，不知何故跨越雙黃線碰撞到由40歲邱女駕駛的轎車，邱女轎車遭重力撞擊瞬間碰撞到行駛在外車道的小貨車，後方另一台由楊女駕駛的轎車，疑因煞車不及追撞到邱女的轎車，造成4車追撞，而60歲男子、邱女及貨車駕駛與乘客均受傷送醫，其中，60歲男子及邱女因傷勢較重，由員基轉送彰基。

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彰基急診暨重症醫學部副主任李宗翰醫師表示，男性傷患到院後仍意識昏迷，肋骨多處骨折、創傷性胸主動脈剝離、腸繫膜出血併出血性休克，立即安排搶救手術救治中。

另一名約40歲女性傷患，到院後雖意識清楚，但情況同樣危急，除了肋骨多處骨折合併氣血胸外，亦有腹內器官出血，現已安排「體內動脈栓塞治療」為傷患進行止血中。

另貨車33歲江姓駕駛與37歲江姓副駕乘客，則送部立彰化醫院。而據部彰表示，貨車副駕江先生在9點41分送到醫院，右手掌骨折、腦震盪及全身多處挫傷；至於貨車駕駛江先生則是腦震盪及雙手挫傷，觀察救治中。

彰化縣埔心鄉員鹿路4車連環撞車禍，彰基總院啟動綠色隧道把2名傷勢嚴重的1男1女送往彰基，緊急手術治療。（圖擷取影片）

彰化縣埔心鄉員鹿路4車連環撞車禍，彰基總院啟動綠色隧道把2名傷勢嚴重的1男1女送往彰基，緊急手術治療。（圖擷取影片）

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