誘拐13歲少女暴力性愛還逼賣淫、拍裸照 惡狼判刑14年6月

渣男誘騙13歲少女與其同居，還因缺錢花用，逼迫少女與人性交易，並拍裸照向男網友抵押借錢，行徑惡劣，被南投地院法官判9個有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/21 00:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣27歲許姓男子已第3度結婚，還上網誘騙13歲少女發生性關係並同居，少女不願跟他愛愛即遭他暴力相向，而他缺錢花用更逼少女賣淫，甚至要她拍裸照向網友借錢，南投地院將許男以兒少性剝削意圖營利等9個罪名，判處3年半到10年2個月不等有期徒刑，刑期累加逾67年，法官宣告應執行14年6個月，併科罰金15萬元。

南投縣許姓男子2021年9月底在IG結識當時13歲少女，兩人很快發生關係，許男並誘拐少女與其同居，同居期間因其性情暴烈，少女有3次不願與他做愛，就遭打罵，有一次更被他打到縮至牆角，甚至昏倒。

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許男惡行不只如此，因自己缺錢，假冒少女的名字上交友網站，認識男網友後加LINE，談妥以每次5000元性交易，與對方約好時間地點，即載少女前往性交易，其中有1名男子連約2次，第2次少女抵達摩鐵房間後拒絕進行性交易，對方也讓其離開，惟少女回到家後，許男大為光火，責罵少女一頓後，又讓其回到摩鐵完成性交易。

因為自己缺錢，許男又脅迫少女拍裸照，再把裸照傳給向網友借錢供其花用，少女被逼迫拍了裸照給一名男網友，對方轉帳2000給她。後來又有男網友也要她傳裸照，並先轉帳5000元給她，惟此次少女拒傳裸照，對方多次催討還款未果。

少女與許男同居4個月，過著暗無天日的日子，後來趁許男不注意逃出，回家跟母親泣訴遭到的恐怖對待，由其母陪同向警方報案，揭露許男的惡行。

南投地院法官近日審結該案，對許男為滿足個人性慾與少女發生關係，後來竟因缺錢花用，而以強暴脅迫方式，逼迫小女友進行性交易，還拍裸照抵押借錢，對少女的身心成巨大傷害，無視立法者特別立法保護少年，更損及社會善良風俗，雖審理期間雖有與少女達成調解，但至今未支付分毫。

南投地院法官將許男各依強制性交罪、兒少性剝削之意圖營利罪等罪名，共判處9個有期徒刑，最短的是3年6個月，最長的是10年2個月，全部刑期高達67年6個月，審酌若以實質累加方式定應執行刑，處罰的刑度超過其行為之不法內涵，違反罪責原則，及考量生命有限，因此宣告執行刑為14年6個月，併科罰金15萬元。

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