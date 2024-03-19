校長買夾娃娃機獎勵學生詐得1萬7 從重改判雙方都上訴

屏東國小校長買夾娃娃機獎勵學生，被高雄高分院依圖利罪判刑，他和檢方均不服上訴。夾娃娃機示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/19 22:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東瑞光國小前校長王英明買娃娃機獎勵學生爭取榮譽，涉嫌利用職務詐得1萬7000元，被判處徒刑4年，高雄高分院則改依商業會計法，改判易科刑6月，經最高法院撤銷發回後，更一審依圖利罪判刑3年2月，但檢方和王均不服上訴。

檢方指出，2017年12月15日，屏東縣政府核定補助瑞光國小經費9萬5000元，辦理「2017年度改善教學環境設備─購買體育探索教學器材」採購案，校長王英明指示承辦人，向洪姓女業者採購夾娃娃機、聖火台、紅白對抗足球台及棒球九宮格等各1台。

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但因夾娃娃機很搶手，隔年初才會到貨，王於是自行到夜市，以1萬元購買2台中古夾娃娃機放在學校，再要求洪女開具3萬7000元單據核銷，洪女共向學校請款95000元後，把其中17000元交付吳，2人涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法、商業會計法等罪。

王辯稱，採購夾娃娃機是為了吸引學生爭取榮譽的獎勵方法，經費都花在娃娃機，否認犯行。

地院依利用職務詐取財物罪，判處王徒刑4年，褫奪公權2年，他不服上訴﹔洪女則因認罪判刑2年、緩刑5年，需支付國庫15萬元，並未上訴。

高雄高分院上訴審則認定王未利用職務歛財，改依商業會計法輕判6月，得易科罰金，檢方不服上訴，經最高法院撤銷發回後，更一審則認定王觸犯圖利罪，從重判刑3年2月，褫奪公權2年。

高雄高分檢仍不服，指王觸犯利用職務詐取財物罪，上訴要求從重改判﹔王則認為沒有貪瀆犯意，上訴要求改判無罪。

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