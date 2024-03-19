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賊擲「水槍噴頭」欲拖延 逃200公尺仍狼狽就逮

監視器拍下張姓男子準備向追來的員警丟擲「水槍噴頭」欲拖延時間。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下張姓男子準備向追來的員警丟擲「水槍噴頭」欲拖延時間。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/19 16:29

〔記者徐聖倫／新北報導〕上月開始至今，新北市土城區發生多起隨機竊案，警方獲報逐件調查，發現所有線索都指向同一人犯案，警方查出39歲張姓男子涉有重嫌，前日申請拘票並前往張男常出沒點埋伏。果然張男出現，警方即刻準備逮捕，張男做出最後掙扎向員警丟擲「水槍噴頭」，徒步逃了200公尺後還是被逮。

據了解，張男有多起竊盜前科，平時無業，沒錢就下手行竊。上月開始，新北市土城警分局接獲多起報案，被害人多半是在商場、餐廳被偷。警方連續調閱多支監視器，發現皆是張男犯案，他多趁被害人沒注意隨身物品，丟在桌上或椅子上時，將東西一把摸走。

警方鎖定犯嫌後隨即申請拘票，並查出張男平時出沒點在金城路附近，前日派員前往埋伏，順利等到張男出現，眾人當即一擁而上。張男見到員警即刻拔腿就跑，並在逃跑路上撿到廢棄的「水槍噴頭」就往追來的員警丟擲欲拖延時間，最終警方在人數優勢下，在張男跑了約200公尺後將他制伏。

張男向警方供稱，自己因為沒錢所以才下手行竊，警方也在他身上找到偷來的手機、皮夾、機車鑰匙等多項證物，至於偷來的現金張男則稱都已花用殆盡。警詢後，依竊盜罪嫌，將張男移送法辦。

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