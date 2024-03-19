八大妹劈腿被抓包 男友抓狂活活踹死她

吳姓女子留宿陌生男子被于姓男子撞見，于男抓狂活漢踹死吳女。（家屬提供）

2024/03/19 13:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕41歲于姓男子與24歲吳姓女子交往多時，于男發現吳女劈腿，還當場「抓姦在床」，于男情緒失控，把女友打倒在地並用腳連踹吳女頭部數下，導致吳女傷重送醫11天後宣告不治，雄檢偵結後依殺人罪起訴于男。

檢方指出，于男、吳女2人原是情侶，後來因感情不睦，經常發生口角衝突，但雙方並未申請過保護令；于男懷疑女友劈腿，去年10月3日前往吳女苓雅區的租屋處，當場看到吳女住處竟有陌生男子留宿，且吳女應門時衣著清涼，2人再起口角，于男抓狂對吳女和該男子拳打腳踢。

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該名男子被打後落跑（未提傷害告訴），于男見狀再對吳女動手，並用腳連踹吳女頭部數下，邊踹還邊駡：「去死一死」，吳女被打到昏迷，于男通知陳姓友人到場，陳男到場後，阻止于男再動手，提議要把吳女送醫，但于男不同意，兩人隨即開車離去。

但陳男擔心吳女出事，私下通知吳女友人趕去吳女家中查看，並在友人協助下送醫急救，但吳女因傷勢過重，搶救11天後仍宣告不治。

于男行凶後逃亡台南，隔天深夜才落網，檢警偵查時，于男說他和吳是在酒店認識，一直對她很好，沒想到吳女對感情不忠，他一時氣憤才會出手教訓，沒有想要殺她的意思；但檢方認為，于男明知人體頭部是身體重要部位且為生命中樞，其內具有大腦、小腦及腦幹是極為脆弱的器官，如猛力攻擊頭部，即可能造成他人死亡，但于男卻朝吳女頭部攻擊，具殺人之不確定故意，因此偵結後依殺人罪起訴，並移審法院交由國民法官審理。

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