為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

八大妹劈腿被抓包 男友抓狂活活踹死她

吳姓女子留宿陌生男子被于姓男子撞見，于男抓狂活漢踹死吳女。（家屬提供）

吳姓女子留宿陌生男子被于姓男子撞見，于男抓狂活漢踹死吳女。（家屬提供）

2024/03/19 13:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕41歲于姓男子與24歲吳姓女子交往多時，于男發現吳女劈腿，還當場「抓姦在床」，于男情緒失控，把女友打倒在地並用腳連踹吳女頭部數下，導致吳女傷重送醫11天後宣告不治，雄檢偵結後依殺人罪起訴于男。

檢方指出，于男、吳女2人原是情侶，後來因感情不睦，經常發生口角衝突，但雙方並未申請過保護令；于男懷疑女友劈腿，去年10月3日前往吳女苓雅區的租屋處，當場看到吳女住處竟有陌生男子留宿，且吳女應門時衣著清涼，2人再起口角，于男抓狂對吳女和該男子拳打腳踢。

該名男子被打後落跑（未提傷害告訴），于男見狀再對吳女動手，並用腳連踹吳女頭部數下，邊踹還邊駡：「去死一死」，吳女被打到昏迷，于男通知陳姓友人到場，陳男到場後，阻止于男再動手，提議要把吳女送醫，但于男不同意，兩人隨即開車離去。

但陳男擔心吳女出事，私下通知吳女友人趕去吳女家中查看，並在友人協助下送醫急救，但吳女因傷勢過重，搶救11天後仍宣告不治。

于男行凶後逃亡台南，隔天深夜才落網，檢警偵查時，于男說他和吳是在酒店認識，一直對她很好，沒想到吳女對感情不忠，他一時氣憤才會出手教訓，沒有想要殺她的意思；但檢方認為，于男明知人體頭部是身體重要部位且為生命中樞，其內具有大腦、小腦及腦幹是極為脆弱的器官，如猛力攻擊頭部，即可能造成他人死亡，但于男卻朝吳女頭部攻擊，具殺人之不確定故意，因此偵結後依殺人罪起訴，並移審法院交由國民法官審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
虐童致死應唯一死刑？蔡清祥：若有殺人故意 最高可判死刑
2024/03/18 10:10

虐童致死應唯一死刑？蔡清祥：若有殺人故意 最高可判死刑
「虐童致死」判死？ 黃國昌：可以討論刑法第286條是否有檢討必要
2024/03/14 17:28

「虐童致死」判死？ 黃國昌：可以討論刑法第286條是否有檢討必要

只做對的事！龍廷建設永續品牌之路
設打手基地被控殺人 主嫌一審判17年 二審無罪
2024/03/14 05:30

設打手基地被控殺人 主嫌一審判17年 二審無罪
6歲童遭母悶死 外祖父母陷「被告」或「被害人」家屬爭議
2024/03/13 22:58

6歲童遭母悶死 外祖父母陷「被告」或「被害人」家屬爭議
單親媽悶死6歲兒國民法官參審判16年半 高院裁定延押2個月
2024/03/11 17:15

單親媽悶死6歲兒國民法官參審判16年半 高院裁定延押2個月
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播