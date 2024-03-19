原民議員被控涉向5人買票 二審仍判施余興望無罪

台南市山地原住民市議員施余興望。（資料照）

2024/03/19 10:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市山地原住民市議員施余興望與其女兒被控涉以1票1萬元到1萬5千元不等向5位選民賄選，且在臉書上傳不實內容。檢方依涉買票及選罷法散布謠言罪嫌起訴施余等7人，去年8月一審判施余等7名被告無罪。案子上訴二審，今天上午高等法院台南分院駁回上訴、維持施等7名被告無罪判決。

而檢察官提告施余興望民事當選無效案，也歷經一、二審，台南高分院於今年1月下旬判施余當選有效定讞，民事部分不得再上訴。

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對於施余興望團隊多名成員在偵查中曾認罪。一審法官認為被告他們不能分辨所收受「車馬費」或為減免訟累，而陳述與事實不相符合的自白。

一審判決指出，被告洪男、黃女、范女3人都列名區域主任，聘用期間自去年3月1日至11月30日，且有聘書可佐證；且3人都在審判中提出拜訪選民名單正本，上面有「不支持、住戶已換人、已搬家」等手寫註記，與施余興望陳述一致，3人為施余的競選幹部，施余所交付款項都是工作津貼、車馬費，不是買票的賄款。

另錢女、鍾男2人為從事輔選的臨時工作人員，由錢女與施余對話錄音檔，內容顯示施余一再向錢女表達，他交付的款項是「你的薪水」，因為「你是我的幹部，官田的幹部，幫我跑官田的」；且施余向錢女強調「那錢是給你的，你不可以拿給別人啊」。

鍾也以證人身分作證、陳述施余交付的款項是「車子要加油的、就是我幫他跑，要聯手推銷啦，就是幫陳拉票這樣。

然而，洪男等被告在偵查中都曾經認罪，一審合議庭認為他們在偵查中的認罪，是不能分辨所收受「車馬費」的正確屬性，或為了減免訟累以早日回歸正常生活，而陳述與事實不相符合的自白。

一審合議庭指出，施余興望交付錢女等人的現金，確屬於車馬費而不是賄賂，施余興望在臉書上傳「檢調查無任何買票證據」等文字，也符合事實，自然不構成選罷法中散布謠言或傳播不實事項罪。

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