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趙介佑不滿何志偉指控「販毒」求償200萬 北院4/18宣判

趙介佑（圖中）不滿何志偉指他「販毒」等語，決定求償200萬元並刊登勝訴主文；北院今定全案4月18日宣判。（資料照）

趙介佑（圖中）不滿何志偉指他「販毒」等語，決定求償200萬元並刊登勝訴主文；北院今定全案4月18日宣判。（資料照）

2024/03/18 16:06

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，因涉販毒與詐欺等案遭判刑，然趙介佑不滿前立委何志偉3年前開記者會指他「販毒」等語，決定向何求償200萬元並登刊勝訴主文。台北地院下午開庭，何透過律師強調是為了捍衛名譽而開記者會，同時否認賠償責任；全案今辯結，定4月18日宣判。

全案源於2021年4月30日趙映光公開感謝何志偉「有情有義力挺」；何志偉同日透過記者會反駁指趙家「搶毒」、「販毒」、「餵毒」、「餵毒餵死人」等。後來何志偉被趙介佑提起本件民事求償。

北院稍早開庭時，何志偉的律師說，何志偉之所以會召開記者會，是因為趙映光在兒子趙介佑爆發販毒案後，被民進黨開除黨籍時，公開向媒體稱「何志偉挺趙介佑」，這種言論會讓選民誤解何挺趙，且是支持黑道販毒的立委。

但趙介佑的律師反指何志偉並未事先查證，且何志偉本身應具有比一般人更能夠查證與追求真相的能力與義務，卻逕自召開記者會，回答的內容又與記者提出的問題完全答非所問，主要還是在毀損趙介佑的名譽，發表內容更加以渲染。

何的律師庭末回應，何志偉身為公眾人物，身兼我國大黨黨職，至於趙介佑則被媒體公開批露有諸多不法情事，當與公共利益有關，代表其名譽權應有所退讓，遑論何召開記者會是為了捍衛名譽，故否認賠償責任。

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