高中生嗆「叫朋友處理你」押走同學痛毆 幫出氣2成年人下場慘了

林姓和廖姓年輕人為幫跟同學打架的高中生出氣，夥同另兩名少年將人押走痛毆，被南投地院法官分處拘役50日和80日。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/18 13:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某高中卓姓男學生與林姓同學結怨，21歲林姓、和廖姓友人要幫他報仇，卓生約林生見面撂下「叫朋友處理你」，隨即林、廖和另2名少年把林生押上車載往2個地方痛毆，林生返校後報警提告，林、廖2男雖與林生達成和解賠償，仍被南投地院法官以剝奪他人行動自由罪名分別判拘役50日和80日。

就讀南投縣某高中的卓姓男學生，在校內與不同班的林姓男學生打架，心有不甘向校外的林姓和廖姓友人抱怨，林、廖兩人即表示要幫他討公道，前年5月某日，卓生先請與林生同一班校車到校的同學傳話有話要說，要林生下車後到埔里鎮某路口見面，林生赴約後，卓生丟下「有朋友要來處理你」後即先離開，說完蕭姓和賴姓少年出現把林生架走，上了廖男開的車，由賴和蕭姓少年及林男控制林生行動。

請繼續往下閱讀...

車子開到埔里鎮郊區一條道路上，眾人把林生拖下車毆打，後來再載往一家KTV，兩少年在一間包廂內訓斥罰站林生，後來又打了林生一頓，林生頭、臉、手、腳皆有傷，賴姓少年恐嚇林生不准報警也不准告訴教官，後來林生用訊息向認識的朋友求救，由該友人到包廂將他接回學校，林生到校後才報警。

南投地檢署偵辦後，少年的部分移送南投地院少年法庭，已成年的林姓、廖姓男子在檢方偵辦期間，與林姓男學生和解並賠償，林生撤告傷害罪，惟妨害自由部分非告訴乃論，檢方依法起訴。

南投地院法官審酌林姓和廖姓男子沒有前科，也對犯行表示悔意，將兩人以剝奪他人行動自由罪名，分別判拘役50日和80日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法