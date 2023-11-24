高中生火車站前大亂鬥！苗警逮16人究辦

苗栗火車站22日晚間發生高中生群聚鬥毆事件。（翻攝臉書「黑色豪門企業」）

2023/11/24 09:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站前晚發生群聚鬥毆事件，被一旁路人拍攝PO網，對此，苗栗警分局說明，當晚獲報調派警力到場壓制，經了解為2名高中生之前在球場打球時起口角，後衍生該起群聚鬥毆事件，警方逮捕16人，全案依少年事件處理法、妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。

22日晚間8點許，苗栗火車站東站前發生群聚鬥毆，被一旁路人拍攝後，於昨晚上傳臉書「黑色豪門企業」，引發討論。

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轄區苗栗警分局今天表示，北苗派出所於22日晚間8點許接獲報案，苗栗火車站前發生肢體衝突事件，立即調派優勢警力到場壓制，逮捕16人，並查扣角鐵、球棒等。其中有2人手、眼部有輕微傷勢，經送醫治療後均無大礙，全案將依少年事件處理法、妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。

警方調查，事發起因為2名高中生日前在竹南運動公園打球時因細故起口角，2人相約22日晚間在苗栗火車站前談判；雙方人馬一言不合爆發肢體衝突。

苗栗警分局嚴正呼籲，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。

警方到場壓制查扣角鐵、球棒等。（警方提供）

警方到場壓制逮捕16人。（警方提供）

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