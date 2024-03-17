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知名藏家遭竊百萬公仔後倉庫又遇襲 警攔截圍捕2竊賊

警方將許、林二人的車輛攔下，進行盤查，並交由七堵派出所偵辦。（民眾提供）

警方將許、林二人的車輛攔下，進行盤查，並交由七堵派出所偵辦。（民眾提供）

2024/03/17 22:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕知名的玩具公仔收藏家「瘋狂大叔」本月12日倉庫遭到魏、陳姓竊賊等5人光顧，偷走百萬公仔及油壓機，警方昨日深夜剛將5人逮捕到案送辦後。今日下午，又傳出許、林姓竊賊企圖光顧該間倉庫，所幸現場監視器已架設完成，警方獲報後，立刻派員前往查看，並通報警網進行攔截圍捕，將2名竊嫌逮捕到案，全案將朝竊盜未遂罪偵辦。

基隆市警察局七堵派出所今日下午4時35分，接獲「瘋狂大叔」張姓男子報案指出，有2名竊賊利用工具在破壞倉庫門鎖，後來因無法得手，準備離去。警方立刻派員前往現場察看，抵達時竊賊已經逃逸，員警隨即通報現場警網進行攔截圍捕，晚間6時許，在三十一號橋攔下許男2人，將人交給七堵派出所偵辦。

據悉，57歲許姓男子及48歲林姓男子兩人均有毒品前科，與先前犯案的陳男是毒友，3人去年就曾經到曹男的倉庫探過點，只是兩人沒料到現場已經加強防備，並架設監視器。

據了解，2名犯嫌得知現場有架設監視器後，直接承認犯行，表示因門鎖無法開啟，所以作罷。警方目前正在製作2人筆錄，全案將朝竊盜未遂罪偵辦。

偵辦人員透漏，2名犯嫌應該是沒有在看電視新聞，不知道陳、魏姓男子才剛被警方逮捕，兩人就鋌而走險，再次犯案。

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警方將許、林二人的車輛攔下，進行盤查，並交由七堵派出所偵辦。（民眾提供）

警方將許、林二人的車輛攔下，進行盤查，並交由七堵派出所偵辦。（民眾提供）

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