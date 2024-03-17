逆子吸毒毆母 母請求子喪失繼承權遭駁原因曝光

吸毒兒子毒發作毆打母親，母聲請保護令後還揚言殺母，其母向南投地院請求確認黃男喪失繼承權被駁回，原因是其子的繼承權還未發生。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/17 15:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣黃姓男子吸毒成癮，毒癮發作毆打母親，其母聲請保護令後，他仍多次恐嚇要殺掉其母。黃母憤而向南投地院請求確認黃男喪失繼承權。南投地院法官認為，黃男對母親之繼承權尚未發生，因此駁回聲請。律師段奇琬表示，被繼承人表示繼承人不得繼承，可先書面立囑，並保留保護令等有重大虐待或侮辱證據。

南投縣黃姓男子吸毒多年，毒癮發作家人即遭殃，去年7月即在毒癮發作後毆打母親，其母向南投地院聲請保護令，禁止黃男接觸、騷擾。黃男知道母親聲請保護令後，不但沒有收歛反而變本加厲，多次違反保護令，辱罵其母，甚至揚言要殺掉她，讓其母十分恐懼。

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黃母對吸毒的長子十分痛心，擔心若她過世後，會再與手足爭產滋事，未雨綢繆下，向南投地院聲請對黃男判決喪失繼承權。

南投地院民事庭法官審理後認為，繼承人從被繼承人過世後，才承受被繼承人財產上的一切權利義務，在繼承開始前，對於被繼承人財產上的權利，只有因繼承開始而取得的期待權，但沒有所謂的既得權。也就是黃母死亡前，黃男對母親之繼承權尚未發生，黃母請求確認被告對其繼承權不存在，明顯無理由，因此予以駁回。

律師建議先做2件事

律師段奇琬表示，民法第1145條第1項第5款規定，對被繼承人有重大虐待或侮辱情事即不得繼承不得繼承，所謂重大與否，須有客觀具體事實足證確有「重大之虐待」或「侮辱」情事，不是被繼承人主觀上認定，即可表示繼承人喪失繼承權。也就是說，被繼承人不能自己主觀上認為繼承人不孝或不喜歡繼承人，就恣意剝奪繼承人的繼承權，需要有客觀具體事實。

被繼承人表示繼承人不得繼承的方法，法無明文限制，最好以書立遺囑的方式，即可代表被繼承人的心意；另外驗傷紀錄、法院判決、保護令等都要留下來，因為這些都屬於證明有重大虐待或侮辱情勢的客觀證據。

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