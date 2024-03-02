民法訂有不孝子女條款 虐待父母 喪失繼承權

民法特別訂有「不孝子女條款」，若子女惡意不扶養父母、有重大虐待或侮辱等行為，經父母提出主張，將喪失其繼承權。（資料照）

2024/03/02 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕高雄市宋姓女子為了逼迫母親賣屋變現遭拒，竟將母親打成中風、重傷，刑事被重判八年多，民事上宋女凌虐尊親的行為，也會面臨制裁，覬覦母親房宅的美夢也恐將破碎，律師林曜辰指出，民法特別訂有「不孝子女條款」，若子女惡意不扶養父母、有重大虐待或侮辱等行為，經父母提出主張，將喪失其繼承權。

覬覦母親房宅的美夢 恐將破碎

林曜辰表示，為避免子女以非法、加害等方式繼承父母財產，民法第一一五四條規定，有五種情形之一者，喪失其繼承權：一、故意致被繼承人或應繼承人於死，或未致死但因而被判刑者；二、以詐欺或脅迫使預立、撤回或變更遺囑；三、以詐欺或脅迫妨害預立、撤回或變更遺囑。

請繼續往下閱讀...

四、偽造、變造、隱匿或湮滅遺囑；五、對被繼承人有重大虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。其中，第二至四款若經當事人宥恕，不喪失繼承權。

父母提出具體事證 特留分也沒份

林曜辰說，以往發生過林姓逆子殺害父母以謀取財產的極端案例，不過，實務上以子女重大虐待、故意傷害、惡意遺棄父母的案例較為常見，只要有具體事證，經父母提出主張，法律將可剝奪不肖子女繼承權。

例如本案中，被打成重傷的宋母，可向法院提出聲請，主張讓宋女喪失繼承權，連子女的「特留分」繼承權也可被剝奪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法