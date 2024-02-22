事涉繼承權！女變更獨居舅更「早死」 終審判決出爐

馬姓女子申請變更獨居死亡的舅舅林男死亡時間，最高行政法院今判決駁回確定。（記者楊國文攝）

2024/02/22 20:48

〔記者楊國文／台北報導〕台中市馬姓女子的舅舅林男獨居，2021年7月注射完武漢疫苗後的第10天，被發現死亡，台中市西區戶政事務所依檢方相驗資料，以林男被發現死亡的7月19日為死亡日辦理死亡登記，馬女因母親於同年7月16日死亡，申請變更舅舅死亡日期為同月15日，如此母親將有權繼承舅舅財產，但最高行政法院認定馬女並未證明林男的死亡登記有何錯誤之處，判馬女敗訴確定。

馬女主張，7旬的舅舅林男獨居，和母親是同父異母的姊弟。2021年7月9日，林男赴診所注射完武漢疫苗後返家，從此失聯。鄰居因聞到屍臭味，7月19日報警，警消當天晚間7時破門而入才發現他死亡，台中地檢核發的相驗屍體證明書以發現林男死亡的時間做為其死亡時間。

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由於馬女母親甫於同月16日死亡，故林男的死亡時間，關係到馬女母親有無繼承林男財產權利，經馬女向台中地檢署聲請以科學方法判定林男死亡時間，以助於推定林男確切死亡時間，不過，因林男住家無監視器，無法以科學方法判斷林男死亡間，因此在相驗屍體證明書上仍以發現死亡時間的同月19日晚上7時為準，死亡的戶籍資料亦然。

馬女主張林男被發現死亡的「7月19日晚上7時」，並非真正死亡時間，向戶政事務所申請登記變更為7月15日，但戶政事務所認為與戶籍法規定更正登記情形不符，不准變更登記。馬女提訴願被駁回，提起行政訴訟。

台中高等法院法院審理後認為，馬女雖主張林男於7月15日死亡，但未提出相關資料，也未依戶籍法規定能證明戶籍登記有錯誤或脫漏，判馬女敗訴。馬女不服，提起上訴。

最高行政法院指出，依戶籍法第22條、戶籍法施行細則第13條等規定，戶籍登記得以更正，應限於登記事項有錯誤或脫漏，並由當事人提出相關證明文件申請更正。民眾如主張戶籍登記事項有錯誤或脫漏，如不是因戶政事務所作業錯誤所致，應由當事人提出證明文件申請更正。

最高行並指出，依戶籍法第14條及死亡資料通報辦法第2條規定，死亡時間的認定屬於檢察機關、軍事檢察機關、醫療機構或法院權責，戶籍登記機關並無確認或推定的權限。

最高行認為，依台中地檢署函復，當晚消防隊破門而入，發現林男已死亡，故相驗死亡證明書記載林男死亡時間為「7月19日晚間7時」，且此案並無「發現通報之死亡資料有錯漏，應函請作成死亡資料之通報機關（構）查明處理」的情事，馬女也未能提出能證登記有錯誤或脫漏的證明文件，判決馬女敗訴確定。

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