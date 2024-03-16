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妻「棉被玩偶」築界線不給碰 還離家出走人間蒸發

越籍配偶拒絕丈夫碰觸，晚上睡覺在兩人之間用棉被、玩偶等物割線，築起楚河漢界。示意，物品與新聞事件無關。（記者陳鳳麗攝）

越籍配偶拒絕丈夫碰觸，晚上睡覺在兩人之間用棉被、玩偶等物割線，築起楚河漢界。示意，物品與新聞事件無關。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/16 23:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣男子娶越南籍配偶，妻子每晚以棉被、枕頭、玩偶阻隔，不准丈夫越線觸碰，後來更離家出走，音訊全無。法院判決越配履行同居義務確定，她仍不回家，男子訴請離婚，南投地院法官認為，越配形同惡意遺棄丈夫，判准離婚。

男子找不到對象，經親友建議到越南娶老婆，2019年10月在越南結婚，2021年4月下旬在台灣辦理結婚登記。但越籍妻子婚後不讓丈夫觸碰，男子一開始她害羞，但後來越配索性每晚以棉被、枕頭、玩偶擺出分隔線，不准丈夫越雷池一步，兩人為此大吵，形同陌路。

越配後來拔掉手機SIM卡，帶著空機和簡單行李離家出走，男子找了一天找不到人，向移民署中區事務大隊南投縣專勤隊通報協尋。

越配鐵了心躲藏，男子打官司請求妻子回家同居，南投地院判決越配履行同居義務，她還上訴被台中高分院駁回，判決確定後，依然「人間蒸發」。男子切心再向南投地院訴請離婚，而法官審理期間，經合法通知，越配不到庭，也沒有提出書狀答辯。

南投地院法官認為，履行同居義務的民事判決確定後，越籍配偶仍未再返家與丈夫同居生活，拒不履行同居義務，又未提出有何不能同居的正當理由，顯然是惡意遺棄原告，且在繼續狀態中，丈夫請求判決離婚有理，應予准許。

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