為愛殺到部落！男與人口角「捅肚露腸」 免受刑責理由曝光

吳姓男子捅破白姓男子腹部，宜蘭地方法院認定，吳男未具殺人犯意，應涉傷害罪，考量吳男與白男和解，白男也撤回告訴，判決公訴不受理。（記者蔡昀容翻攝）

2024/03/16 17:28

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕現年49歲的吳姓男子，與35歲張姓女子育有1子，兩人無婚姻關係，吳男懷疑張女與他人曖昧，去年殺到宜蘭縣南澳鄉找張，並與白姓男子起口角，當場持刀捅破白男腹部，導致白男腸子外露。宜蘭地檢署以殺人未遂起訴吳男，但宜蘭地方法院認定，吳、白兩人互不相識，白男傷勢也未危及生命，應為傷害罪，考量他們已經和解，白男也撤回告訴，判決公訴不受理。

據了解，台北市吳男與桃園市張女育有一個孩子，但兩人並未結婚，吳男懷疑，張女常到南澳鄉金岳部落，懷疑與別人有染，6日請友人開車載他到金岳部落。

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吳男抵達金岳部落後，與白姓男子起了口角，吳男從口袋拿出彈簧刀，朝白男腹部刺去，白男跑離現場，吳男追逐在後，隨後返車離去。

白男腹部被刺出10公分長傷口，腸子外露，送醫急救，幸無生命危險。警方獲報後立即攔截圍捕吳男，移送宜蘭地檢署偵辦，宜蘭地檢署依殺人罪嫌起訴吳男。

吳男辯稱，白男口氣兇惡，渾身酒味，並攔阻他上車離去，兩人才起口角，他一時氣憤，持刀往前送，但不知道刺到哪裡；他追逐白男，是為了驅離白男，避免對方攔車，並非執意追砍；此外，他從事房屋拆除工作，彈簧刀是工作工具，非預藏傷人用。

吳男律師辯稱，吳、白兩人互不相識，屬於偶發衝突，吳男當無萌生殺害白男的動機和犯意，且白男傷勢未危及生命安全，受傷之後還能奔跑，證明吳男並沒有極力致對方死地。

根據在場民眾手機影片，可見吳男到場後，白男持續朝吳男激動喊話、辱罵髒話，並出言挑釁、用手推吳男，吳男持刀刺向吳男腹部一下。張女證稱，吳男到金岳之後，打電話告知她，她趕至現場，吳、白已起口角，兩人互不相識。

法官認定，吳、白兩人衝突應屬偶發事件，因一時衝動才出手，應非無稽之談，且吳男事後沒有迅速或持續追趕，造成傷勢也未危及生命，難認他有殺人之意，應為傷害罪；考量兩人已經和解，白男也撤回告訴，一審判決公訴不受理。

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