歇業餐廳變賭場 板橋警逮62賭客

警方破獲百家樂大賭場。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/11 14:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋某「撲克交流協會」以「餐廳執照」開業，私下擺了15桌百家樂賭桌經營非法賭場。板橋警分局掌握線索於前日前往查緝，當場將林姓負責人逮捕，並帶回62名賭客，警方將這些人依法送辦。

據了解，位於板橋區重慶路的這間餐廳已歇業，今年初開始重新裝修，改成「亞洲撲克交流協會」，並開始招攬會員。警方對這家協會早就開始注意，擔心是掛羊頭賣狗肉，果然不久就被警方掌握線索。

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警方查出，該協會正大光明在網路攬客，私下聘任年輕女子為荷官，場內有廚師提供高檔烹飪食材，試圖營造國外賭場氛圍，且為規避警方查緝，於建築物周邊及道路架設監視錄影設備，監控過往人、車，而賭客如需先結束牌局離開，店家還會先行代墊輸贏費用。

警方經過蒐證，9日晚間10時許前往查緝，一舉將負責人林男以及現場62名賭客逮捕，並扣回桌面賭資2萬餘元、籌碼點數上千萬點、百家樂賭桌等證物。警詢時林男承認犯案，後續連同44名賭客依賭博罪嫌移送法辦，剩下18名賭客則依違反「社會秩序維護法」裁罰。

板橋警分局長陳宇桓表示，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，斬斷犯罪根源以淨化社會治安。

警方將負責人林姓男子與62名賭客帶回偵詢。（記者徐聖倫翻攝）

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