假意繳約出遊泡湯 2男設局刺殺強盜友人被重判

宋姓、潘姓男子去年6月設局洗劫陳姓友人財物，南投地院依加重強盜罪，將2人各判處有期徒刑7年8月。（示意圖）

2024/03/10 16:16

〔記者張協昇／南投報導〕宋姓、潘姓男子因欠債，去年6月設局約陳姓友人到宜蘭礁溪泡溫泉，回程行經南投，竟予以捆綁，強盜30多萬元現金，因被害人反抗，竟持水果刀刺殺，造成被害人肝臟撕裂、膽囊破裂等身體多處受傷，南投地院依加重強盜罪，將2人各判處有期徒刑7年8月。

判決書指出，宋姓（56歲）、潘姓（52歲）2名男子因積債需錢孔急，與打零工認識的42歲陳姓被害人有糾紛而心生不滿，2男得知陳某平時會隨身帶大筆現金，去年6月1日租車前往苗栗縣後龍鎮，假意邀約陳男去礁溪泡溫泉，被害人不疑有他，隔天凌晨，2人買膠帶、水果刀伺機行搶。

請繼續往下閱讀...

6月3日上午，3人駕車行經南投縣仁愛鄉台8線98.8公里處，宋、潘2人趁被害人從路旁如廁完上車後，即在車輛後座以膠帶捆綁其手、腳，並以水果刀割斷被害人背在身上、內有30幾萬元現金的斜背包背帶，因被害人掙扎、抵抗，2嫌持水果刀刺殺，造成被害人腹部穿刺傷併肝臟撕裂、膽囊破裂。

被害人趁隙奪車門而出，並搶回斜背包後跑至馬路求救，遇重型機車騎士經過，宋、潘2人擔心東窗事發，駕車逃逸，被害人忍痛前往附近仁愛分局榮興派出所報案求救，經送台中榮總醫院開刀治療撿回一命。

法官指出，被告2人雖辯稱並未搶走財物，惟強盜罪之既、未遂區別，係以行為人是否已將被害人財物監管權，移置於行為人自己實力支配下為準；換言之，一旦行為人取得被害人監管財物，致被害人於一定時間、空間內喪失控制權，犯罪即屬既遂，且被告為謀財，設局邀約被害人出遊伺機強盜並刺傷被害人，致被害人受傷，惡性重大，依攜帶兇器加重強盜罪，各判處有期徒刑7年8月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法