全國第一座！竹市119地下備援中心啟用。（市府提供）

2024/03/10 12:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕全國第一座！新竹市率全國之先完成建置119異地暨地下備援中心，為確保極端狀況下119線路正常運作與維持受理有效性，市府撥用災害準備金1700萬元，全新建置119異地暨地下備援中心，該中心採一比一備援模式，可獨立運作，當主中心或中華電信機房因故受損時，可立即切換至地下備援中心，維持竹市119 受理救災救護量能。

市府表示，近年來境外敵對勢力威脅、國際戰爭加上大地震不斷，都可能造成重要救災資料損毀及報案系統癱瘓，因此責成消防局積極成立備援中心，由市府撥用災害準備金1700萬元打造全新的備援中心，提供市民於極端災難時最強而有力的援助。地下備援中心可以在極端狀況下，無縫切換、獨立運作，報案線路、主中心線路分別為不同的中華電信機房，一旦當主中心或中華電信機房無法運作時，也不互相影響。

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消防局長李世恭表示，119報案專線為24小時全年無休緊急救援專線，是消防局的大腦，負責即時掌握災情、派遣人車緊急搶救災害，並經由彙整分析而擬定迅速正確之應變對策，保護市民生命財產安全。為確保119勤務正常運作，消防局每年均委請廠商定期維護，感謝市府支持，讓119備援中心正式啟用，讓消防局能確保各項資通訊設備均有備援方案，未來竹市119受理救災能量更進化，更能保障市民朋友的安全。

消防局說明，目前全國消防局119系統大多集中於主中心，一旦主中心系統因天災或極端災害損毀導致服務中斷，或中華電信機房線路異常，都將嚴重影響市民撥打專線求救，甚至影響生命財產安全，為改善風險將過於集中之問題，特建置地下備援中心，成為市民安全最堅強後盾。

消防局呼籲，119專線電話為緊急求救使用，市民朋友應珍惜消防資源勿濫用119專線，如為一般市政諮詢需求，可多利用1999市民服務專線，同樣24小時有專人服務，以確保真正需要救援的人能得到及時幫助。

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