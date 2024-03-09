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不像黑道使用！台南老屋清出29顆機槍彈 軍方：查不到型號

警方認為，陳男家中起出的子彈，類似重機槍的子彈，並由彈鏈串聯，不像是黑道份子使用的槍械，類似軍火。（資料照，八軍團提供）

警方認為，陳男家中起出的子彈，類似重機槍的子彈，並由彈鏈串聯，不像是黑道份子使用的槍械，類似軍火。（資料照，八軍團提供）

2024/03/09 22:52

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子的胞弟因竊案被羈押後，台南老家沒人顧，他趁著清明節前回老家大掃除，沒想到清出一排29顆、彈鏈串聯的機槍子彈，還有兩顆練習用手榴彈，子彈口徑近1公分、長約12公分，只是彈殼外觀斑駁，警方獲報後認為可能是軍火，因此通報軍方鑑定，但軍方認不出型號，目前警方正在追溯來源。

9日上午台南市中西區的美術館前舉辦彩虹遊行，很多人上街響應，為維護交通與秩序，警力也派遣多名警力到場，但接近中午的時候，警二分局獲報陳家的舊透天找到類似軍火的子彈，當警方抵達後，發現這一排子彈的外觀都已斑駁，兩顆手榴彈的引信被抽出，可能是練習彈，警方急忙追問陳男，到底怎麼回事？

陳男聲稱，發現子彈的舊透天是他老家，平常都是胞弟居住，他很少回來，警方一查陳男胞弟的名字，發現是一名慣竊，也是警六分局的治安顧慮人口，陳男的胞弟大多是到超商、五金百貨行竊，上個月時他犯案時被逮到，被警方以現行犯逮捕，同時把他之前犯下的竊案都同時附上，由南檢聲請預防性羈押獲准。

鑑識警員發現，這批子彈是美國製，且從機槍子彈的口徑判斷，要發射這種子彈的槍械，可能是重機槍，恐怕無法手持，不像現在黑道會使用的槍械，因此通報軍方來鑑定子彈，但軍方在鑑定後查不出型號，認為這些子彈不屬於軍方，因此警方同步通報了憲兵隊與刑事局，將繼續追查這批子彈的來源。

陳姓男子回老家大掃除，發現29顆大子彈，並通報警方。（民眾提供）

陳姓男子回老家大掃除，發現29顆大子彈，並通報警方。（民眾提供）

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