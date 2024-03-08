財神爺還沒到！3/8 大樂透、今彩539頭獎均摃龜

3月8日開獎的第113000033期大樂透及第113000059期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/08 22:22

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月8日開獎的第113000033期大樂透及第113000059期今彩539頭獎均摃龜。

第113000033期大樂透中獎號碼「07、26、27、29、36、40，特別號：32」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得898萬3680元；參獎共28注中獎，每注可得9萬4881元；肆獎共100注中獎，每注可得1萬7078元；伍獎共2237注中獎，每注可得2000元；陸獎共2823注中獎，每注可得1000元；柒獎共30216注中獎，每注可得400元；普獎共42284注中獎，每注可得400元。

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第113000033期49樂合彩中獎號碼為「07、26、27、29、36、40」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2493注中獎，每注可得1250元。

第113000059期今彩539中獎號碼為「08、11、15、20、36」，頭獎摃龜；貳獎179注中獎，每注可得2萬元；參獎共7388注中獎，每注可得300元；肆獎84996注中獎，每注可得50元。

第113000059期39樂合彩中獎號碼為「08、11、15、20、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共225注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10764注中獎，每注可得1125元。

第113000059期3星彩中獎號碼為「797」，壹獎共70注中獎，每注可得5000元。

第113000059期4星彩中獎號碼為「0319」，壹獎共49注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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