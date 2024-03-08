為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

財神爺還沒到！3/8 大樂透、今彩539頭獎均摃龜

3月8日開獎的第113000033期大樂透及第113000059期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

3月8日開獎的第113000033期大樂透及第113000059期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/08 22:22

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月8日開獎的第113000033期大樂透及第113000059期今彩539頭獎均摃龜。

第113000033期大樂透中獎號碼「07、26、27、29、36、40，特別號：32」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得898萬3680元；參獎共28注中獎，每注可得9萬4881元；肆獎共100注中獎，每注可得1萬7078元；伍獎共2237注中獎，每注可得2000元；陸獎共2823注中獎，每注可得1000元；柒獎共30216注中獎，每注可得400元；普獎共42284注中獎，每注可得400元。

第113000033期49樂合彩中獎號碼為「07、26、27、29、36、40」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2493注中獎，每注可得1250元。

第113000059期今彩539中獎號碼為「08、11、15、20、36」，頭獎摃龜；貳獎179注中獎，每注可得2萬元；參獎共7388注中獎，每注可得300元；肆獎84996注中獎，每注可得50元。

第113000059期39樂合彩中獎號碼為「08、11、15、20、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共225注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10764注中獎，每注可得1125元。

第113000059期3星彩中獎號碼為「797」，壹獎共70注中獎，每注可得5000元。

第113000059期4星彩中獎號碼為「0319」，壹獎共49注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3/8 大樂透、今彩539開獎啦！
2024/03/08 20:56

3/8 大樂透、今彩539開獎啦！
急尋中獎人！台彩3筆大獎無人領 開出商店在這裡
2024/03/06 17:51

急尋中獎人！台彩3筆大獎無人領 開出商店在這裡
幸運紫色！她選最愛顏色買刮刮樂 生日開心抱走3千多萬
2024/03/01 12:20

幸運紫色！她選最愛顏色買刮刮樂 生日開心抱走3千多萬
澎湖元宵摸彩最大獎 赤崁龍德宮快艇得主現身
2024/02/28 15:25

澎湖元宵摸彩最大獎 赤崁龍德宮快艇得主現身
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播