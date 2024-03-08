40歲男闖入花蓮軌道一度閃避！遭台鐵區間車撞上不治

台鐵公司4038次區間車在花蓮萬榮鄉撞到闖入軌道的男子，男子傷重不治。（民眾提供）

2024/03/08 18:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵4038次花蓮開往台東的區間車，今天下午3點多行經花蓮鳳林隧道附近，突然有人闖入軌道，列車煞車不及撞上後，受傷男子被送往台北榮總鳳林分院急救，但仍宣告不治。列車車上約80名乘客無人受傷，下午4點44分列車放行，5點多駛離現場。台鐵公司表示，列車撞擊後共影響6列次、1325名乘客。

花蓮開往台東的台鐵4038次區間車，今天下午3點多行經鳳林=萬榮區間，列車在出鳳林隧道後，於3點09分在臺東線K35+990的東正線發生撞擊事故。據指出，司機員突然發現軌道中央有一名男子，男子見到列車後馬上往軌道外跳躍閃避，不過仍被緊韌（煞車）不及的列車撞上。

請繼續往下閱讀...

撞擊發生後，列車人員下車尋找被撞行人，原本以為男子在車底下，但車輛下方卻找不到被撞的行人蹤影，現場花一段時時間才在軌道邊草叢找到受傷男子，送往北榮鳳林分院急救，可惜仍不治，鐵路警察局花蓮分局指出，被撞者是40歲男子，事故原因仍調查中。

台鐵公司花蓮運務段段長許民杰說，由於花一段時間才找到傷者，救護車在4點15分趕到現場，將男子送醫，列車並於5點05分放行，影響到東線6列次車、乘客數1325人。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法