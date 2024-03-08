為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

40歲男闖入花蓮軌道一度閃避！遭台鐵區間車撞上不治

台鐵公司4038次區間車在花蓮萬榮鄉撞到闖入軌道的男子，男子傷重不治。（民眾提供）

台鐵公司4038次區間車在花蓮萬榮鄉撞到闖入軌道的男子，男子傷重不治。（民眾提供）

2024/03/08 18:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵4038次花蓮開往台東的區間車，今天下午3點多行經花蓮鳳林隧道附近，突然有人闖入軌道，列車煞車不及撞上後，受傷男子被送往台北榮總鳳林分院急救，但仍宣告不治。列車車上約80名乘客無人受傷，下午4點44分列車放行，5點多駛離現場。台鐵公司表示，列車撞擊後共影響6列次、1325名乘客。

花蓮開往台東的台鐵4038次區間車，今天下午3點多行經鳳林=萬榮區間，列車在出鳳林隧道後，於3點09分在臺東線K35+990的東正線發生撞擊事故。據指出，司機員突然發現軌道中央有一名男子，男子見到列車後馬上往軌道外跳躍閃避，不過仍被緊韌（煞車）不及的列車撞上。

撞擊發生後，列車人員下車尋找被撞行人，原本以為男子在車底下，但車輛下方卻找不到被撞的行人蹤影，現場花一段時時間才在軌道邊草叢找到受傷男子，送往北榮鳳林分院急救，可惜仍不治，鐵路警察局花蓮分局指出，被撞者是40歲男子，事故原因仍調查中。

台鐵公司花蓮運務段段長許民杰說，由於花一段時間才找到傷者，救護車在4點15分趕到現場，將男子送醫，列車並於5點05分放行，影響到東線6列次車、乘客數1325人。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
7旬翁闖軌道身亡 台鐵列車誤點
2024/03/02 05:30

7旬翁闖軌道身亡 台鐵列車誤點
花蓮71歲老翁在大富站等車 不明原因遭自強號列車撞死
2024/03/01 14:49

花蓮71歲老翁在大富站等車 不明原因遭自強號列車撞死
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播