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警開11槍圍捕被他跑了 藥頭自做聰明躲回老家被逮

警方在王嫌棄置的轎車內蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

警方在王嫌棄置的轎車內蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/08 10:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕在台中地區販毒的28歲王姓毒梟，昨日遇到台北市警局北投分局南下圍捕，開車奮力衝撞員警偵防車突圍，警方連開11槍仍被他兔脫。王男事後以為警方早已到他家中搜索過，應該不會再去，乾脆躲回自己南屯區的家中藏匿，不料卻被警方逮個正著，並起獲咖啡包、愷他命等毒品，訊後將在今日依法送辦。

北市警北投分局是根據日前破獲的一宗毒品案，發現查扣的毒品咖啡包來自台中的一名王姓藥頭，警方布線追查掌握對方行蹤與身分後，在前日深夜派出9人4車南下台中，並於昨日凌晨0時許抵達台中西屯一處路口埋伏準備逮人。

警方說，當王嫌駕駛白色轎車現身時，警方一湧而上並以偵防車擋路進行圍捕，怎料王嫌竟猛踩油門向員警與偵防車衝撞，甚至波及路旁一輛計程車，隨即突圍逃離。

警方表示，員警當下立即連開11槍朝王嫌轎車射擊，也有偵防車橫切想阻止對方逃竄，但王嫌最終仍逃離現場。所幸虧整起事件沒有員警受傷，也沒有流彈波及到路過人車。

警方立即通報警政署及全國警察機關攔截圍捕，並在昨日早上查獲王嫌棄置街頭的作案用轎車。同時派員到王嫌曾多次交易的地點，和他位在南屯區的老家臨近埋伏守候。

警方說，王嫌可能以為他的老家已被警方搜索盤查過，應該不會再次前往，他研判應是安全的地方，於是昨日深夜11時左右，便潛回家中藏匿，結果終於被警方擒獲，並起獲毒品咖啡包等贓證物。

警方今日將王嫌押返回北投分局偵訊，全案先依毒品、妨害公務、公共危險、毀損罪嫌移送台中地檢署，並溯源追查幕後相關毒品犯罪集團中。

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警方在王嫌家中查獲的毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方在王嫌家中查獲的毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

王嫌棄車逃逸後在街頭獨行。（記者劉慶侯翻攝）

王嫌棄車逃逸後在街頭獨行。（記者劉慶侯翻攝）

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