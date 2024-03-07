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北投警南下台中抓藥頭連開11槍 嫌犯駕車逃逸今早尋獲車輛

警方今天早上尋獲藥頭轎車，隨即封鎖現場採證。（記者王冠仁翻攝）

警方今天早上尋獲藥頭轎車，隨即封鎖現場採證。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/07 12:40

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局北投分局掌握情資，今天凌晨0時許循線南下台中要追捕一名藥頭，未料藥頭見到大批幹員上前，居然先是倒車衝撞員警與警方偵防車，隨後還踩油門加速逃逸。警方當時朝藥頭車輛連開11槍企圖阻止未果，藥頭最終逃之夭夭，警方今天早上尋獲藥頭轎車，目前正在全力追捕當中。

北投警方根據日前破獲的一宗毒品案，發現該案查扣的毒品咖啡包來自台中一名藥頭，警方布線追查掌握該藥頭的行蹤與身分後，在昨天深夜派出9人4車南下台中，並於今天凌晨0時許前往台中西屯一處路口埋伏，準備逮人。

當藥頭駕駛白色轎車現身時，埋伏警方一擁而上準備逮人，藥頭此時居然胡亂猛踩油門導車，向員警與偵防車衝撞，甚至波及路旁一輛計程車，隨即再猛踩油門加速往前逃離。

現場員警當下立即連開11槍朝藥頭轎車射擊，也有偵防車橫切想阻止藥頭逃竄，但藥頭最終仍逃離現場。

警方說，幸虧整起事件沒有員警受傷，也沒有流彈波及到路過人車，警方已通報警政署及全國警察機關攔截圍捕，並在今天早上於他處尋獲藥頭轎車，目前正在全力追捕當中。

警方今天早上尋獲藥頭轎車。（記者王冠仁翻攝）

警方今天早上尋獲藥頭轎車。（記者王冠仁翻攝）

警方偵防車車頭受損。（記者王冠仁翻攝）

警方偵防車車頭受損。（記者王冠仁翻攝）

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