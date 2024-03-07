偽造蔡英文、黃仁勳賀電自抬身價 中華至公黨徐少東被訴

徐少東涉嫌偽造蔡英文總統、黃仁勳等賀電、印鑑，被橋頭地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。（記者鮑建信攝）

2024/03/07 12:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦中華至公黨副主席徐少東涉及違反反滲透法等案，意外查獲他還涉嫌偽造總統蔡英文賀電、輝達公司黃仁勳賀電，及國立大學印鑑等，徐少東、徐維甫父子被依偽造文書等罪起訴。

檢方指出，112年8月13日深夜，徐少東未經輝達香港控股公司台灣分公司及黃仁勳同意，要求其子徐維甫輝達LOGO圖案，拿到印材行印章店，交給不知情林姓店員，製作鋼印圖案改成「授權專章」。

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隔月16日晚上，徐父又要求其子，涉嫌偽造以蔡英文總統名義發出賀電給企業，並連同偽造黃仁勳賀電，拿去數位影像裱框，甚至持裱框黃仁勳賀電和輝達A100晶片，交予具日籍身分之中國人士，佯裝其與黃仁勳關係密切。

此外，徐等甚至涉嫌偽造國內多家大學、校長、媒體公司和律師印鑑，及硬體產品和應用軟體銷售授權協議書，並在8月17日至21日期間，赴日本親手交付中國賈姓統戰人員使用，賈交則付日幣100萬元。

同年9月14日，徐以買畫名義，要求賈匯卅萬美元（約台幣958萬元），到其友人王敏戶頭，供做介選之用，另違反洗錢防治法。

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