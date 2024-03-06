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「咆哮檢察官」劉承武控住戶外洩影片違個資法 敗訴確定

台北地檢署檢察官劉承武。（資料照）

台北地檢署檢察官劉承武。（資料照）

2024/03/06 11:02

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署檢察官劉承武，3年前被爆身兼多個社區管理委員會主委，在管委會開會時對錄影的住戶咆哮「停止直播！」事後劉被查出蹺班4次，擅離職守跑去開管委會，法務部長蔡清祥當時直轟他「惡行惡狀、丟臉」，檢審會決議給予劉書面警告；劉承武為自清，提起刑事自訴控告錄影爆料的許姓住戶涉違反個資法和刑法強制罪，台北地院一審、高等法院二審皆判許無罪，最高法院日前亦駁回劉承武上訴，許確定無罪。

劉承武因此案被提報法務部檢審會調查，檢審會後認定，劉承武未經核准而違法兼任管委會主委，並在管委會會議咆哮，且出席管委會時點是上班時間，劉未辦理請假，擅離職守4次共曠職12小時，一致決議通過懲處，對劉發布警告。

劉承武自訴指出，他在2020年3月當選社區管理委員會主委，許姓住戶於同年7月14日在管委會開會時擅自錄影，他4度制止都不聽，並將影片提供週刊報導，涉違反個資法；同月23日管委會再次開會，許男持攝影機錄影並開啟直播，還走到他面前不到半公尺處阻擋他，妨害他與社區管理中心經理溝通，涉強制罪。

許男答辯，管委會是在公開場合開會，可自由進出，他身為住戶，對於劉承武的會議處置過程有疑慮，擔心社區的公共設施被輕易點交，為保障所有住戶權益，他才錄影存證，而向媒體投訴也是可受公評之事，沒有違反個資法的犯意；他沒有使用暴力脅迫阻擋、接觸劉的去路或眼神交流，劉可以從旁邊繞過去，未涉強制罪。

一審台北地院認定，社區內對於管理費的負擔方式，以及公設的點交，有所爭執，全體住戶皆共同關注，許將影像供週刊報導，報導內容目的是要引起輿論重視，與公益有關，並非不當利用個資，並認為許不構成強制罪，判許無罪。

高院採相同見解，仍認定與公益有關，屬可受公評之事，罪證不足，去年8月仍判許無罪。

即使兩審皆判無罪，劉承武仍提上訴，最高法院認為上訴無理由，駁回上訴確定。

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