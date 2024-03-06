男搭北捷突被怪男強抓雙手碰觸其下體並報以「微笑」 怪男獲高院減刑

圖為高等法院。（資料照）

2024/03/06 11:05

〔記者楊國文／台北報導〕北市王姓男子4年前在台北捷運站內搭手扶梯，涉抓住剛從身旁經過的男子右手說要看時間，男子受驚離去，沒想到進入車廂後，王男又強拉此男子雙手往自己胯下塞、碰觸王男的下體而挨告，王男否認犯行，辯稱因生病致手腳不聽使喚，一審認定王男犯案時未受病情影響，依強制猥褻罪判他8月徒刑；王男上訴後，高等法院認定王男犯案時因罹患思覺失調症影響致辨識違法能力降低，給予減刑，今改判3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

2020年10月1日下午5點，王男在北捷大安站內搭乘手扶梯靠右站立，被害男子從他左側經過時，突然被王男抓住右手，並貼近身體，詢問「現在幾點」，被害人大吃一驚，甩開王男離去，並發現被王男抓住方右手感覺黏黏的，懷疑遭塗抹不明液體，覺得很噁心，趕緊到捷運廁所洗手。

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不久，被害人進入文湖線車廂甫坐定，發現王男竟緊貼著他旁邊位子坐下，藉口問時間，突然用力抓住被害人雙手往自己胯下拽，使他隔著褲子碰到王男下體2、3秒之久。

被害人暴怒罵王男說「你在幹什麼？剛才在手扶梯你就已經這樣子，你還來一次？」，王男竟以「微笑」回應，且伸手要摀住被害人嘴巴，不讓他繼續說話，被害人決定不忍了，通報站務人員稱「我被性騷擾」，王男見狀，在列車抵達下一站科技大樓站時即下車落跑。不過，仍被警方查獲。

王男應訊辯稱只是想看被害人手機的時間，否認犯行，因他生病，一時情急下，手腳無法控制，才會造成誤解。

台北地院審理時勘驗捷運車廂監視器影像，認定被害人指控屬實，且王男是以強暴方式，強拉被害人的手去碰觸他的下體；至於王男所謂問時間的說詞，合議庭認為捷運站內只要查看列車資訊，即可知道時間，尤其是王男承認案發當天有戴手錶，也有戴手機，可輕易查看到時間，認定王男辯詞不足採信，觸犯強制猥褻罪犯行明確。

合議庭也認為，王男雖罹患精神疾病、思覺失調症，領有身心障礙手冊，但每月均按時回診、服藥，對於案發經過均能清楚描述，並為自己辯護，犯案時，未因病情而處於心神喪失或精神耗弱狀態，未准予減刑，依強制猥褻罪判刑8月。

高等法院則認為，王男犯案時因罹患思覺失調症影響致辨識違法能力降低，依刑法第19條第2項規定，給予減刑，今改判3月徒刑，得易科罰金，可上訴。王今未到庭聆判。

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