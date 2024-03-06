中風男被強制插尿管 醫生隔空看診害生殖器被切除

洪姓男子中風後入住看護之家，他不喜歡包尿布，拿舒跑罐尿尿，被強制插尿管，生殖器感染時，醫生竟隔空看診害他鳥鳥壞死被切除。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/03/06 09:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子中風後入住高雄三民區某護理之家，他因不喜歡包尿布，會拿舒跑罐子當尿壺解尿，照護員通報後，具有醫生執照的護理之家蕭姓院長竟指示同仁強制插尿管，結果洪男生殖器感染時，蕭竟又隔空「看照片」開藥，害洪男生殖器壞死切除，事後家屬不滿提告，蕭姓醫師賠了80萬元，但仍被法官依違反醫師法判刑8月。

判決指出，2017年1月初，洪男因中風肢體活動受限又獨居生活，與胞弟商討後，決定入住護理之家；洪男於同月22日入住後，因不喜歡長照間包著尿布，常常把尿布撕掉，在床邊解尿或拿舒跑罐子當尿壺解尿，照護員認為他很「搞怪」，向護理之家蕭姓院長抱怨。

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蕭姓醫師為了同仁照護方便，於是指示同仁將洪男的雙手進行保護性約束，並強制插尿管，但根據規定，洪男有高血壓、糖尿病病史，免疫力較低，為免引發感染，除非絕對必要應盡量減少尿管插置，使用後更需儘快拔除，但洪男被插尿管後，生殖器不到半個月就開始出現感染症狀，照護員趕緊拍照給蕭姓醫師看，並詢問如何處置。

蕭姓醫師看到照片後，沒有親自到場看診，直接隔空開抗生素，並要求照護員幫忙擠膿，但仍未指示拔除尿管，洪男的生殖器一直發炎流膿，最後發黑腫痛、散發惡臭，看護之家才趕緊將他送往高醫，但高醫接手後，發現他的生殖器已發黑壞死，只好把他的生殖器陰莖全部切除。

家屬不滿提告，蕭姓醫師還指使侯姓看護去警局製作筆錄時，要依據他寄的電子郵件內容作偽證，但侯女用「律師告知不能如此、應據實陳述」拒絕後，蕭姓醫師才坦承錯誤，並趕緊賠給洪男80萬元爭取和解；高雄地院審理時，法官根據醫審會鑑定報告，認定蕭姓醫師違反醫療上必要注意義務且逾越合理臨床專業裁量，因此依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」判徒刑8月，可上訴。

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