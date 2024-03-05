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首頁　>　社會

校內墜樓身亡高職生疑遭霸凌？校方：未接獲通報或檢舉

高職生在校內墜樓身亡，警方初步調查無外力介入。圖為負責調查的林園警分局。（記者洪臣宏攝）

高職生在校內墜樓身亡，警方初步調查無外力介入。圖為負責調查的林園警分局。（記者洪臣宏攝）

2024/03/05 14:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕某高職昨天上午驚傳學生在校內墜樓身亡，雖然警方初步調查「無外力介入」，但今天盛傳他生前曾遭霸凌。校方強調，不曾接獲霸凌通報或檢舉，持續調查釐清。

讀者投訴強調，他跟該名學生無直接關係，但因親友在該校就讀，昨天案發後，不僅校內學生，連已畢業的校友都收到墜樓影片，更盛傳該名學生從一年級開始就遭霸凌，雖然尚無具體事證，但呼籲校方及教育部務必調查、不要隱瞞。

據了解，案發時，許多學生目睹墜樓，警方在頂樓樓梯間找到死者的制服，且摺疊整齊，調閱監視器過濾，初步調查無外力介入。

校方指出，該名學生在校表現正常，個性溫和寡言，近日並無缺曠課等異常現象，更不曾接獲霸凌的通報或檢舉，持續釐清原委，已啟動班級輔導及減壓團體輔導，更會全力協助家屬處理後事。

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