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獨居男子家中摔倒無力爬起 大聲呼救引來送貨員注意報警搶救

警消進入顏姓獨居男子家中，將摔倒無力爬起男子送醫。（白沙警分局提供）

警消進入顏姓獨居男子家中，將摔倒無力爬起男子送醫。（白沙警分局提供）

2024/03/04 12:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁入超高齡社會，獨居長者比例增高，居家安全引發外界矚目，西嶼一名獨居男子，在住處跌倒無力爬起，所幸送貨員路過聽聞微弱哀嚎求救聲，緊急向西嶼警方報案，值班警員迅速趕往救援，才幸運獲救。

澎湖縣政府警察局白沙警分局調查指出，歐姓民眾日前送貨至西嶼大池村顏姓獨居男子家中，卻遲遲無人出面應門，但透過緊鎖門窗縫隙，不斷聽見有人從房間內發出微弱的痛苦哀嚎求救聲，雖心覺有異，但因無法隻身進行援救，遂決定報警協助。

白沙警分局西嶼分駐所長薛瑋澎和警員曾育翔及陳隆緯，接獲送貨員通報後，立即驅車趕赴現場。

當警方進屋後，隨即發現顏男倒臥房門前地面，致房門開啟空間有限，只見其身體顫抖冒冷汗，四肢有擦挫傷，員警奮力擠進房間合力扶起，讓其坐於床邊喝水休息，並安撫恐慌情緒。

由於當事人平時獨居，因曾中風行動不便，已多次於家中跌倒求助於警方，此次還好有歐民發現及時報警馳援。警方後續協助消防人員將顏男搬上救護擔架，送往三軍總醫院澎湖分院救治，警方呼籲在旁圍觀村民需時刻注意身體狀況及氣候變化，行有餘力亦請給予獨居顏男關注及幫助，為社區盡一分心力。由於澎湖已邁入超高齡社會，多次傳出獨居長者在家中發生意外，被送餐志工及民眾發現，通報警消動員案例，再度印證遠親不如近鄰的道理。

警消合力用擔架方式，費力將顏姓男子由狹窄家中移出。（白沙警分局提供）

警消合力用擔架方式，費力將顏姓男子由狹窄家中移出。（白沙警分局提供）

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