土地公不會保佑啦！冒用別人身分借紫南宮發財金 下場GG了

紫南宮香火鼎盛，信眾多借金求財的人也非常多。此為示意照，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/04 12:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕向竹山紫南宮借發財金信眾極多，但用不法手段借金土地公不會保佑！20歲吳姓男子帶女友前來拜拜並借金，因未滿20歲，異想天開看到女友女代保管姜女身分證，他即冒名簽名和寫姜女身分證字號借金，後姜女也去借金發現不能借，才查出此事，憤而提告，南投地院以行使偽造準私文書罪，將吳男判刑2個月，若易科罰金折合6萬元，是借金的100倍。

住在北部的吳姓男子前年2月帶女友到竹山紫南宮拜拜求財，因聽說借發財金會獲土地公保佑財源廣進，也想借發財金，但當時他未滿20歲，未達廟方規定的20歲年紀無法借金，女友也未滿20歲，但其身上剛好有代為保管的姜姓女子身分證，吳男於是用姜女名字和身分證字號填寫借金資料，順利借得600元發財金，當時吳男還很開心，認為一定會財運變好。

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姜姓女子後來在前年8月也到紫南宮拜拜，並到櫃檯要借金，櫃檯人員告知「你已經借過，還未還金，不能再借！」，經查問先前借金日期，仔細回想，想到那時曾託吳男女友代為保管證件，經以LINE詢問該女子，證實吳男冒用她的身分填資料借金，一怒之下報警。

南投地院法官審酌吳男未經姜女同意，冒用他人之名義祈求發財金，造成姜女生活及心理上之困擾，後來坦承犯行且已與姜女達成和解並賠償，因此以行使偽造準私文書罪名，判刑2個月，並諭知易科罰金折算標準，若易科罰金折合6萬元。

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