撿到相機想變賣露馬腳 相機行老闆扮「柯南」幫警破案

六十二歲王姓男子（左紅圈者）拿相機到相機行欲變賣，老闆（右者）覺得可疑、留下相機，助台南四分局警方破獲侵占遺失物案。（圖：警方提供）

2024/03/04 11:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局育平派出所於3月1日受理1位相機行老闆詢問，店內有民眾欲變賣二手相機，變賣人不懂如何操作相機；相機內最後1張照片是安平燈會影像，懷疑安平燈區近期有人遺失相機？警方查找相關報案紀錄，發現確有失主曾到其他分局報稱遺失相機，警方通知涉侵占相機的王姓男子到案，訊後依侵占遺失物罪嫌函請檢方偵辦。

據警方了解，這部單眼相機的失主於2月22日晚間到台南安平區賞花燈，在整理隨身物品時，不慎將相機放在會場石椅上忘記帶回，等到回家後才發現心愛的相機（新品價約2萬5千多元）遺失，於2月25日前往其他警分局報案。

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收到這部相機（已有12年年份，二手價約6千元到8千元）的相機行老闆，則是因持有此相機的王姓男子（62歲）到相機行時，他出價2千元轉賣。老闆覺得王男轉賣價明顯低於市場行情，且賣家通常會取回記憶卡，王男不僅未取回記憶卡、也不清楚記憶卡放在那裡；老闆發現王男不熟悉相機的操作使用方法，也無法說明相機的資訊和來歷，因而起疑打電話向育平派出所詢問。

育平所員警獲報後，以相機有關的各項特徵，及相機內最後照片拍攝時間在安平燈區等資訊縮小範圍，查詢報案紀錄比對，發現有失主曾到其他分局報案，於是通知失主前來確認領回心愛的相機。警方也同步通知涉侵占相機的王姓男子到案說明，訊後函送台南地檢署偵辦。

南市警四分局長曹儒林肯定地說，相機行老闆見微知著、適時扮演柯南，協助分局員警縝密調查、進而破案，都值得嘉許，也呼籲民眾拾獲他人遺失物時應送交警察派出所，切勿意圖據為己有，以免觸法。

六十二歲王姓男子拿相機到相機行欲變賣，老闆覺得可疑、留下相機，助台南四分局警方破獲侵占遺失物案。（圖：警方提供）

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