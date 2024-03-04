1個月5部車「烏龜翻」 只有在地人知道其中玄機

許世昌說，從永靖方向來的車子經過小彎，不自主會往內車道縮。（記者顏宏駿攝）

2024/03/04 10:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉台一線和民生路交叉口，過年前完成路口安全改善工程後，已發生4起自小客車自撞中央分隔島的意外，昨天晚間10時再發生一起，駕駛人爬出車外，渾然不知「為什麼撞上中央分隔島」，但當地的鄉民代表許世昌直指，該道口避車道內縮後，就造成密集的車禍意外。

昨天這起車禍是路口安全改善工程完工後的第5件，這5件都在晚上發生，方向一樣、地點一致，且都在晚間發生。

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該路口就位於田尾中山路OK便利超商前，家裡就住在附近的田尾鄉代許世昌說，「過去從未有過如此密集的車禍」，主要原因是路口改善工程和標線有瑕疵，這些瑕疪包括，等待左轉的避車道「內縮」，往前剛好正對中央分隔島，其次從永靖方向來到這個路口前有一個小彎，行駛內線的駕駛人不經意會往內切吃到避車道，若未注意，再往前就可能撞到中央分隔島。

他說，若白天，光線充足，通常不會發生類似的車禍，入夜後，路口昏暗，加上駕駛人沒有注意，就容易撞上。日前立委陳素月已邀集彰化工務段前來會勘，但會勘不久，又發現昨天這起車禍，再不改善，一定還會有更多車子「烏龜翻」。

苦命的分隔島，才完工1個月已被撞5次。（記者顏宏駿攝）

圖左是舊有路口，前後分隔島切齊、對正；圖右是新完工的路口，避車道內縮，直行車不查，就可能撞上前方的中央分隔島。（翻攝自GOOGLE 地圖）

1個月來已有5部車在這個路口「烏龜翻」。（民眾提供）

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