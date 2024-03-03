擔任義消服務28年 新北「鐵牛哥」接任第六義消大隊大隊長

鐵牛哥黃宗雄接任新北市消防局第六義消大隊大隊長。（記者吳昇儒攝）

2024/03/03 09:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕在電信業服務的黃宗雄1996年起加入新北市消防局義消行列，積極投入救災行列，因做人隨和被稱為鐵牛哥，服務28年以來陸續擔任義消分隊長、副中隊長、總幹事等職務，參加過虎豹潭救溺、復興航空空難、五分山F16戰機失事搜救任務等重大災害搶救工作。此次獲同仁推薦後，在副局長陳崇岳監交下擔任第六大隊義消大隊長。

新北市消防局指出，新任義消大隊長黃宗雄資歷相當完整，除了幫忙轄區內的重大災害案件外，也與義消同仁間相處融洽，而新北第六義消大隊總人數約500人，其中包含3個義消中隊及15個義消分隊，在多位同仁的推薦下，3月起將由黃宗雄擔任新任大隊長。

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原大隊長徐登賢多年來在義消的大家庭默默付出，絕大部分的時間都致力於消防及義消後勤福祉而努力，卸任之後，隨即轉任第六義消大隊顧問團團長，換個方式堅持地持續做義消最堅強的後盾。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，只要年滿18歲，且居住當地未參加其他義勇或民防組織，10年內沒有前科紀錄，都可以參加義消為大家服務。消防局也會不定期舉辦專業技能訓練，提升義消的救災、救護能力，進而協助保護民眾。

鐵牛哥黃宗雄（右）在副局長陳崇岳的見證下，從原義消大隊長徐登賢（左）手中接下隊旗。（記者吳昇儒攝）

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