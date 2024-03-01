科技男網戀24歲人妻噴3萬1怒搶錢包 2人皆送辦

認為遭愛情詐騙的吳男，前天一氣之下在約會時強搶宋女錢包，隨後遭中山分局警方逮捕。 （記者鄭景議翻攝）

2024/03/01 17:02

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市38歲從事科技業的吳姓男子，近日在交友軟體認識24歲已婚的宋姓女子，兩人相談甚歡，吳男與宋女約會4次，給宋女共新台幣3萬1千元後，卻發現宋女只會要錢沒有打算談感情，認為遭愛情詐騙的吳男前天一氣之下，在約會時強搶宋女錢包，隨後遭中山分局警方逮捕，警方依搶奪罪嫌法辦吳男，並依詐欺罪法辦宋女。

警方調查，宋女上月28日下午3時許，報案稱遭搶劫，警方到場後，宋女表示，自己與吳男相約在中山區中山北路二段上一間咖啡廳聊天，用餐完畢後兩人要離開時，吳男突然徒手搶奪宋女的隨身包包，並立刻駕車逃逸。

請繼續往下閱讀...

警方根據宋女指證的時間、特徵調閱監視客車逃逸路線，啟動快打機制追捕，迅速在大同區民生西路98號前發現犯嫌車輛，查獲犯嫌吳男以及贓物。

吳男供稱，去年12月開始與宋女碰面，本以為宋女對自己有意，約會過程中卻用各式藉口跟他要錢，從12月至2月共碰面4次，就跟他要了3萬1餘元，卻從頭到尾沒有要談感情的意思，讓他心生不滿，氣憤下才強搶錢包。

據了解，宋女已婚，平時負責家管，警方不排除吳男在交友軟體遇上詐騙集團，詐團委託宋女出面假交友真詐財，因此訊後也將宋女依詐欺罪法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

吳男及宋女雙雙遭法辦。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法