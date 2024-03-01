警所值班台該檢討？彰縣派出所曾遭毒蟲開車衝撞 員警逃過一劫

彰化縣警局芳苑分局曾在2013年被1名毒蟲駕車衝進王功派出所，派出所大門全毀，值班台也撞出大洞，所幸值班的員警逃過一劫。（資料照）

2024/03/01 12:44

〔記者湯世名／彰化報導〕基隆市警三分局昨晚被1輛貨車撞進八堵派出所，造成值班台24歲蘇姓員警重傷送醫不治，震驚社會，事實上，彰化縣警局芳苑分局也曾在2013年被1名毒蟲駕車衝進王功派出所，派出所大門全毀，值班台也撞出大洞，所幸值班的員警暫時離開值班台，逃過一劫；基層就說，派出所值班台的設施有必要強化，避免類似事件一再發生。

2013年1名男子到王功派出所，說自己吸食安非他命，想接受勒戒，李姓員警依規定採集尿液並製作筆錄，男子離開派出所後，竟開著轎車直接撞進王功派出所，造成派出所大門全毀，值班台也被推撞出一個大洞，緊黏著牆壁，所幸李姓員警當時正好離開值班台協助洽公民眾，李員直呼「太驚險了」，若被撞上非死即傷，並立即抓住開車的毒蟲。

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昨晚基隆市警局三分局被1輛貨車撞進八堵派出所，造成值班台24歲蘇姓員警重傷送醫不治，引發彰化基層對派出所值班台提出應予以強化。員警認為，值班台雖然有防彈玻璃與鋼板，但無法承受車輛猛烈撞擊而往後推擠，極容易造成員警受傷，建議應在值班台前安裝強化鋼柱，或整個值班台與地面銜接，如此一來即可承受車輛撞擊往後推擠的疑慮。

彰化縣警局芳苑分局曾在2013年被1名毒蟲駕車衝進王功派出所，派出所大門全毀，值班台也撞出大洞，值班的員警差點被撞。（資料照）

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