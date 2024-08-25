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首頁　>　社會

和平警執行「淨牌專案」 當場查獲噪音車及牌照違規車輛

台中市和平警分局在台八線執行「環、警、監聯合稽查」及「淨牌專案」，攔查違規車輛。（民眾提供）

台中市和平警分局在台八線執行「環、警、監聯合稽查」及「淨牌專案」，攔查違規車輛。（民眾提供）

2024/08/25 09:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平警分局昨晚9點至11點在台八線執行「環、警、監聯合稽查」及「淨牌專案」，共攔檢23輛機汽車，當場查獲1輛改裝排氣管，噪音超標，依噪音管制法告發，罰鍰3600元，以及使用註銷牌照違規1件，依道路交通管理處罰條例舉發，罰鍰5400元，並禁止其行駛，牌照扣繳，汽車當場移置保管。

和平警分局表示，將持續加強各項交通違規取締，依據道路交通管理處罰條例規定，超速違規將處1200元以上、2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速40公里，最重可處36000元罰鍰，並記違規點數3點，請駕駛人依速限行駛。

警方並提醒民眾若發現改裝噪音車輛，可錄影或照相蒐證後上傳至環保署噪音檢舉網，若經通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條舉發，最重可處3600元罰鍰。

和平警分局呼籲，不違規改裝車輛、應使用合法牌照，山區道路狹窄蜿蜒，請開啟大燈靠右減速慢行，行經路口、停讓行人、不闖紅燈、不酒後駕車、不超速、不違規駛入來車道，另提醒「提早出門不趕路、充分休息再上路」，大家共同遵守交通安全規則，維護您、我用路安全。

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