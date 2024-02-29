徐巧芯批超思蛋「謀財又害命」挨告 律師辯：非每顆都驗如何擔保

徐巧芯去年9月質疑超思進口雞蛋「謀財又害命」挨告。（資料照）

2024/02/29 13:52

〔記者張文川／台北報導〕農業部去年3月因應缺蛋危機，實施雞蛋專案進口措施，以使雞蛋供應趨於平穩，去年9月國民黨時任台北市議員（現為立委）徐巧芯質疑超思進口雞蛋「謀財又害命」，農業部認為徐所言不實且未經合理查證，委請律師對徐巧芯提起回復機關名譽的民事訴訟；台北地院今開庭，徐巧芯委由律師到庭，主張逐批檢驗並非每顆雞蛋都檢驗，農業部如何擔保不會有含禁用藥物成分的進口雞蛋流入市面。

全案辯結，定3月21日上午宣判。徐巧芯去年9月3日在臉書粉專發文指出，超思公司進口的巴西雞蛋，經抽查含有氯黴素（後來修正為氟甲磺氯黴素胺），徐宣稱氯黴素濃度高，可能引發再生性不良貧血甚至血癌，批評政府「謀財又害命」。

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當時的農業部長陳吉仲隨後開記者會澄清，指出徐巧芯的說法污衊農業部畜牧司、防檢署、衛福部食藥署所有同仁的努力，農業部一定提告以正視聽，同月6日委請律師控告徐巧芯，主張徐巧芯未盡合理查證義務就傳述不實，造成民眾疑慮與恐慌，訴請徐巧芯撤除粉專該篇文章，並在自由時報等3報紙及臉書置頂刊登澄清聲明，以回復農業部的機關名譽。

農業部委任律師熊依翎於庭訊時指出，徐巧芯以「事實陳述」方式指出進口雞蛋含有氯黴素，並稱這是政府謀財害命的惡質行為，絕非一般的「意見表達」。

熊依翎說，農業部去年對進口雞蛋採逐批檢驗的方式查核，並非徐巧芯所稱的抽驗，有食安疑慮的進口雞蛋根本不會流入市面，徐巧芯未經查證，即先誤稱是氯黴素，再修正為氟甲磺氯黴素胺，指責農業部謀財害命、傷害國人健康，應回復農業部名譽。

徐巧芯的委任律師吳柏宏反駁，徐的言論是在表達意見，無論檢出的禁止使用動物用藥是哪一種，依我國法規就是不得檢出，超思進口雞蛋被驗出含有禁用的動物用藥而銷毀是事實，且經多家媒體報導，徐已有交代她的查證過程。就算農業部是採逐批檢驗，也只是在每批中抽驗，並非每顆蛋都會檢驗，農業部要如何擔保完全不會有含禁藥的進口蛋流入市面。

吳柏宏指出，農業部的控詞只針對「害命」，未說明「謀財」，請求法官調取超思、中央畜產會與農業部之間的合約、公文往來、會議記錄、報價、退換貨付款憑證等，說明其間沒有弊端存在；但法官表示沒有調取必要，將在判決書中說明理由。全案辯結，定3月21日宣判。

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