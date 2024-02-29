林秉樞遭外洩接種疫苗個資案撤告1女 北檢不起訴

林秉樞控告一名陳姓女子濫用其個資，事後撤告，台北地檢署今將陳女不起訴。（資料照）

2024/02/29 11:40

〔記者錢利忠／台北報導〕林秉樞爆出家暴案後，媒體人朱凱翔曾公布林打疫苗的紀錄，指林涉「喬疫苗」事件，引來檢方調查病歷外洩源頭，最後查到前衛生署長侯勝茂的醫師女兒侯君穎涉翻拍台北市立聯合醫院系統有關林的個資，轉傳給現任立委的醫師陳菁徽，外流給朱，現由台北地院審理中；林另控告一名陳姓女子也濫用個資，事後撤告，台北地檢署今將陳女不起訴。

前年10月被北檢起訴涉犯個資法的3人，除了侯是前衛生署長侯勝茂的愛女之外，陳菁徽是前立委黃昭順的女兒，而在臉書粉專爆料的朱凱翔則是「宅男女神」主播吳宇舒的丈夫，3人所涉個資法等案件仍在北院審理中。

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針對外洩林秉樞個資案，北院去年11月17日開庭審理，法官以告訴人身分傳喚因家暴案服刑中的林秉樞參與訴訟，林於庭上表示，去年9月12日已委託父親與侯女調解，侯女很有誠意，已匯給他28萬元和解金，他要對侯女撤告個資法，侯因此案所衍生非告訴乃論的洩密罪部分，也建請法院予以減刑或宣告緩刑。

陳菁徽、朱凱翔2人所涉個資法部分，林秉樞以告訴人身分向北院表示，他與侯女和解的效力不及於陳菁徽、朱凱翔，另稱預計向2人各請求60萬元的民事賠償。

關於外洩病歷案的源頭，侯女原供稱，出於好奇才查詢林的疫苗施打紀錄，後來承認曾將翻拍照片分享至3人群組，陳菁徽也在群組內。陳菁徽庭訊時承認將群組中的翻拍照片，轉傳至成員包括朱凱翔在內的友人露營群組，並轉傳侯稱「可以外流」等相關對話。

檢方勘查相關群組的對話紀錄，查出侯女事後曾刪除「剛剛那個塗（應為「圖」）如果要外傳 請用截圖」、「翻拍」等字句，另提及「我只是想說想拿去用可以 但拜託不要直接船（應為「傳」）」等字眼，認定侯擔任北市聯醫內湖門診部主任期間，在醫療資訊系統中替林秉樞掛號，取得連線至衛生福利部全國預防性接種資訊系統的機會，偷查林接種疫苗的個資；陳菁徽、朱凱翔則涉利用侯蒐集來的個資對外爆料。

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