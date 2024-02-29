涉幫國台辦揪團遊中介選 屏東統一聯盟黨2幹部被起訴

幫國台辦揪團招待遊中介選，統一聯盟黨屏東分會長張存逢及總幹事黃榮德被屏東地檢署起訴。（記者李立法攝）

2024/02/29 11:05

〔記者李立法／屏東報導〕統一聯盟黨屏東分會長張存逢及總幹事黃榮德涉嫌接受國台辦請託，在總統及立委選舉前，招攬20多位民眾前往中國接受中資招待遊旅，為特定政黨及總統、立委候選人拉票，屏東地檢署據報偵辦後，認為張、黃兩人涉案情節重大，今天依違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法等罪提起公訴。

屏檢調查，張、黃兩人分別於去年9月及10月間，受中國國台辦官員所託，招募屏東地區民眾前往中國海南省及山西省接受落地招待，團員僅需負擔機票費用，其餘在中國的食、宿、交通、旅遊等費用均由中國政府資助，且行程中都有國台辦人員到場參與，極力鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論；張、黃兩人並在去年12月23日該黨屏東分會會員大會上，為特定政黨及總統、立委候選人拉票，疑受國台辦實質掌控資助，配合中國介選。

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屏檢掌握相關事證後，今年1月間指揮屏東調查站及屏東、里港警分局前往張、黃等人住處搜索，並傳喚2人及接受招待旅遊的民眾20多人到案說明，檢察官訊問後，認為張、黃違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法等嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向屏東地方法院聲押獲准，檢方今天偵結，將2人提起公訴。

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