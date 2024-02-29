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重機騎士過彎摔倒碰撞對向小貨車 駕駛挨告過失致死獲不起訴

馮姓男子騎大型重型機車，行經台3線北上苗栗縣獅潭鄉路段107公里處彎道，摔倒滑入對向南下車道，與一輛小貨車碰撞，馮男傷重死亡。（記者彭健禮翻攝）

馮姓男子騎大型重型機車，行經台3線北上苗栗縣獅潭鄉路段107公里處彎道，摔倒滑入對向南下車道，與一輛小貨車碰撞，馮男傷重死亡。（記者彭健禮翻攝）

2024/02/29 11:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕馮姓男子騎大型重型機車，行經台3線北上苗栗縣獅潭鄉路段107公里處彎道，摔倒滑入對向南下車道，與一輛小貨車碰撞，馮男傷重死亡。馮男家屬主張，小貨車駕駛周姓男子疏未注意車前狀況，貿然直行，與摔倒滑行的馮男發生碰撞，導致馮男死亡，提告周男涉犯過失致死。檢方偵結，認周男對於此車禍發生措手不及，無過失，為不起訴處分。

馮男於去年6月13日下午5點許，騎大型重型機車行經台3線北上苗栗獅潭107公里處彎道時，於內側車道摔倒後，連人帶車滑入對向南下車道，並與當時周男駕駛、行駛於南下外側車道的小貨車車頭發生碰撞。

大型重機與小貨車碰撞後，摔入一旁山溝，騎士馮男則躺在小貨車車頭右前處，經送醫急救，因頭胸腹部遭受撞擊損傷，致神經性休克、失血性休克死亡。馮男家屬主張，周男應注意車前狀況，竟疏未注意，貿然直行，與倒地滑行的馮男發生碰撞，致馮男傷重死亡，對周男提告涉犯過失致死罪嫌。

周男喊冤，他當時駕駛小貨車於返家途中，行經事故彎道處時，正常行駛於外側車道，突然間對方大型重型機車就在對向車道滑倒，整輛車子跟人就滑到他的車頭，他有剎車，但機車一樣撞過來。

檢察官依據警方現場蒐證的相關照片等，認為現場刮地痕跡是從北向內線車道跨越雙黃實線後，延長至南下外側車道，足認馮男是於台3線北向內側車道先行摔倒後，滑行至南下外側車道，為此車禍肇事原因，而周男駕駛小貨車於南下外側車道上行駛，此一駕駛行為並非屬一般於其對向車道之車輛可事先防範、反應並採取安全措施的情況。

且檢方依據交通部公路局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會的車禍鑑定結果，認馮男騎大型重型機車，行經右彎路段，未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，致失控人車滑過分向限制線造成撞擊，為肇事原因；周男駕駛小貨車，措手不及，無肇事因素，難認周男有過失致死之罪責，為不起訴處分。

大型重機與小貨車碰撞後，摔入一旁山溝。（記者彭健禮翻攝）

大型重機與小貨車碰撞後，摔入一旁山溝。（記者彭健禮翻攝）

馮男於去年6月13日下午5點許，騎大型重型機車行經台3線北上苗栗獅潭107公里處彎道時，於內側車道摔倒後，連人帶車滑入對向南下車道，並與當時周男駕駛、行駛於南下外側車道的小貨車車頭發生碰撞。 （記者彭健禮翻攝）（記者彭健禮攝）

馮男於去年6月13日下午5點許，騎大型重型機車行經台3線北上苗栗獅潭107公里處彎道時，於內側車道摔倒後，連人帶車滑入對向南下車道，並與當時周男駕駛、行駛於南下外側車道的小貨車車頭發生碰撞。 （記者彭健禮翻攝）（記者彭健禮攝）

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