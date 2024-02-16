北宜公路重機「卡普」快速過彎！騎士牌照被扣半年 提告敗訴

一名騎士在北宜公路多次透過「卡普」方式快速過彎，遭裁決處認定違規而吊扣車牌半年；二審北高行維持一審見解，指吊扣牌照半年的裁罰沒有問題，對請求撤銷裁罰的騎士判決敗訴。示意圖，非當事人車。（資料照）

2024/02/16 12:35

〔記者溫于德／台北報導〕一輛紅牌重型機車前年被警方發現在8小時內於北宜公路多次透過「卡普（梯地壓車）」方式快速過彎，騎士後來對被吊扣牌照半年的裁罰不服提告，然二審台北高等行政法院維持一審認定結果，指裁罰沒有問題，且無濫用個資而侵害隱私的情況，判騎士敗訴確定。

全案發生在前年8月14日，當時轄區新北市新店分局坪林分駐所警員透過網路巡邏，於臉書「北宜公路（追焦照.路況回報）」見駕駛人以非常態姿勢騎乘的照片，並經調閱沿線路口監視器畫面，確認這輛紅牌重型機車從當天上午6時許至下午3時許、近8小時期間，多次以「卡普」方式快速過彎，同時因護膝著地而產生火花。

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經警員舉發，由新北市政府交通事件裁決處命吊扣牌照6個月，但騎士不服認為，裁罰事由是「危險駕駛」，卻沒有照片可以佐證違規事實，至於其中一張照片則是自己在車道上騎機車，但並未壓線也沒有競速或超車，更沒有影響到其他用路人，如何證明危險駕駛。

騎士進一步說明，若以騎車姿勢來說，並無法規規定不能以外掛姿勢過彎，也沒有法規要求如何過彎，「我感到不服」，請求撤銷吊扣牌照半年的這個裁罰。

裁決處解釋，有監視器影像可以佐證，騎士在這8小時內，反覆以卡普方式騎乘車輛，並以膝蓋摩擦地面產生火花，這種「人側、車正」的騎車方式，屬於賽道競技技巧。

且騎士騎乘的路段是台九線北宜公路，並非專用賽道，該路段每小時速限為40公里，若騎士以高速過彎方式騎乘，稍有閃失就會因離心力噴出，除騎士本身會受傷外，也會對往來的用路人產生極高危險性。

裁決處並參考相關統計提到，單就2021年北宜公路就發生451起車禍，導致9人喪命，屬於易肇事的高危險路段，因此行經車輛應提高注意，故對騎士吊扣牌照半年的裁罰沒有問題。

一審新北地院指騎士的騎車方式不亞於「蛇行」，決定力挺裁決處吊扣牌照半年的裁罰，判騎士敗訴。然騎士不服，上訴主張警方只憑監視器畫面、臉書照片予以舉發，已侵犯個人資料保護法。

二審北高行認為，騎士在公共道路上騎車，代表自行揭露相關資訊，並非資訊自主或隱私權保障的範疇，另警員執行網路巡邏勤務發現追焦照片時，就已取得間接識別該輛重機所有人的資料，輔以監視畫面補強，並無濫用騎士個資而侵害隱私的情況，最終判騎士敗訴確定，即其牌照確定吊扣半年。

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