三重建案波及 兩大樓持續傾斜 警、消協調警戒交管

新北市三重兩大樓受緊鄰新建案施工影響傾斜，市政府EOC預防性疏散住戶，新北市警察局長廖訓誠（左2）、消防局長李清安（左1）、三重分局長黃南山（右2）、消防第三大隊長陳志德等人召開警消行動會議，超前部署防災。（記者吳仁捷攝）

2024/02/27 21:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕三重福隆街、仁政街兩大樓受玖長建設公司興建建案開挖地下室釀成湧水、今晚無預警傾斜，住戶連忙疏散，市政府EOC連忙要求建商灌漿補強，避免大樓持續傾斜，對外建築物周邊警戒，連外道路交通管制，則由警方、消防負責，新北市警察局長廖訓誠、消防局長李清安及三重分局長黃南山、消防局第三大隊長陳志德也當場召開行動會議，協調警消分工及因應。

包括立委李坤城、新北市議員陳啟能、王威元、顏蔚慈、邱婷蔚等人，在案發後都到場了解、關切，慰問受災住戶是否需要協助，表示將強勢監督，要求建商確實搶修、勇於承擔、補償，還給住戶安全居住環境。

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據了解，現場傾斜大樓搶修由新北市災害應變中心工務組，協調建商灌漿搶修、維持受災大樓地基平穩，搭配土木技師評估大樓傾斜程度，是否回穩，但對於傾斜程度、及是否穩固，市政府EOC對外保留，僅透露目前全力搶修、預防性疏散住戶，由於2個技師公會一致不建議住戶返回拿取衣物，目前相關單位仍不敢大意，全力朝穩固兩受災傾斜大樓地基努力。

救難人員評估，目前雖全力灌漿、穩固受災大樓地基，若大樓傾斜未獲控制，可能引發更大災害，料敵從嚴下，預先部署人員警戒，警方也成立警衛組，避免住戶返回傾斜大樓，或有宵小趁亂打劫。

三重區長王坤南與同仁全力協助安置、逐一清點人數，雖然部分住戶告知可步行前往安置旅館，但新北市政府EOC、三重區公所仍調度車輛、攔用計程車接駁受災戶前往。

新北市三重兩大樓受緊鄰新建案施工影響傾斜，市政府EOC預防性疏散住戶，新北市警察局長廖訓誠、消防局長李清安、三重分局長黃南山、消防第三大隊長陳志德召開敬警消行動會議，超前部署防災；圖為住戶等待疏散、安置。（記者吳仁捷攝）

新北市三重兩大樓受緊鄰新建案施工影響傾斜，市政府EOC預防性疏散住戶，新北市警察局長廖訓誠、消防局長李清安、三重分局長黃南山、消防第三大隊長陳志德召開警消行動會議，超前部署防災；圖為住戶等待疏散、安置。（記者吳仁捷攝）

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