環亞百貨欠稅逾4億元 金山千坪土地將四拍便宜賣

環亞百貨積欠稅金名下金山的土地將於3月4日進行拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/27 15:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕經營百貨業的環亞股份有限公司（即環亞百貨）於2017年解散登記，但至今年1月底仍積欠4億7325萬6934元稅金，經多次催繳仍未繳納。行政執行署宜蘭分署將對其位於新北市金山區及宜蘭縣頭城鎮的土地進行特別變賣後減價拍賣（俗稱四拍），平均每坪約1仟餘元，拍賣所得將抵償欠稅。

宜蘭分署指出，3月4日上午11時，將在基隆辦公室進行基隆市及新北市金山、萬里等區不動產拍賣，其中欠稅新台幣4.7億餘元的環亞股份有限公司，其所有坐落新北市金山區頂角段葵扇湖小段289地號、289-1地號，面積各約438坪、7846坪之山坡地，前三次拍賣均未能成交，這一次各以底價68萬、922萬元進行四拍，歡迎民眾到場撿便宜。

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除金山土地外，另有其他欠稅人位於宜蘭的土地、高粱酒、威士忌及貨車等商品，將於3月5日於宜蘭分署進行拍賣，也歡迎民眾競標，機會難得，不要錯過。

宜蘭分署指出，分署定期於每個月第一週的星期二下午三時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統相關拍賣訊息。

環亞百貨積欠稅金名下金山的土地將於3月4日進行拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

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