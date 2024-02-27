首件「法官關說法官」 前高院法官高明哲二審仍獲判無罪

前高院法官高明哲涉關說案被依枉法裁判罪起訴，高等法院維一審見解，依「無罪推定」原則，今仍判高無罪，可上訴。（記者楊國文攝）

2024/02/27 12:57

〔記者楊國文／台北報導〕前最高法院法官蕭仰歸的兒子蕭賢綸16年前在基隆市開車肇事逃逸，一審判有罪、可緩刑，蕭仰歸為了讓要報考司法官的兒子沒有前科，被控向高等法院二審審判長高明哲關說，獲改判無罪，台北地檢署前年依刑法瀆職罪章的「枉法裁判罪」起訴高明哲，台北地院認為證據不足判高明哲無罪。檢方上訴後，高等法院仍採一審見解，基於「無罪推定」原則，仍判高無罪。檢方可上訴，但受限於速審法第9條規定。

此案是我國首件「法官關說法官」案件，高明哲也是繼1995年高院前法官羅紀雄受賄枉法裁判後，第2例被依同罪起訴的法官。

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因高明哲接受蕭仰歸為其子關說事件遭揭露，監察院調查後予以彈劾，公務員懲戒委員會（懲戒法院前身）決議將蕭仰歸懲戒休職6月、高明哲降2級改敘，蕭、高隨即退休，合開律師事務所。

檢方調查，蕭賢綸是於2008年10月6日在基隆市開車撞傷機車騎士肇逃，觸犯肇事逃逸罪，被基隆地檢署起訴，基隆地院判刑6月、緩刑二年，並向公庫支付3萬元。上訴高等法院後，由審判長高明哲、受命法官高玉舜、陪席法官林洲富組成合議庭審理。

蕭仰歸獲悉，即向友人高明哲關說，希望判兒子蕭賢綸無罪，以利唸法律系的蕭賢綸沒有前科，將來可以通過司法官考試。高院審理後，合議庭評議時，審判長高明哲和陪席法官支持無罪，受命法官高玉舜主張有罪，二比一改判蕭賢綸無罪確定，高明哲遭檢方以枉法裁判罪起訴。

北院審理後，高明哲不認罪、也不承認關說，指稱他只向高玉舜說被告蕭賢綸是蕭仰歸的兒子，未說他和蕭仰歸交情好，評議後，因高王舜表示應駁回上訴，維持一審有罪判決，即向高玉舜表示可寫不同意見書以自我保護，後來也收到她遞交駁回上訴決稿；高明哲說，因雙方意見不同才各寫判決，因陪席法官林洲富支持無罪，此案才以二比一票數獲改判，屬獨立審判。

北院合議庭審判長王筱寧、受命法官張谷瑛、陪席法官陳苑文認為，枉法裁判罪須以「故意不依法律之規定而為裁判」為前提，本案缺乏直接證據，間接與情況證據也無從推論犯意，難以認定枉法裁判，因證據不足，判決無罪。

檢方不服上訴，高明哲開庭辯稱，沒有枉法裁判的犯意，客觀上只是表示評議意見，不構成枉法裁判的要件，退一步說，即使有所謂的關說、關心、關切，也與枉法裁判沒有關聯，高的委任律師表示，枉法裁判罪未以關說為要件，應視判決本身是否經得起檢驗。

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