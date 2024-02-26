15萬「單車界麥拉倫」遭竊賤賣8000元 彰化破獲銷贓集團

彰化員林派出所破獲自行車銷贓集團，8部單車總價約42萬元，不過嫌犯卻通通以500元至8000元賤賣。（記者陳冠備攝）

2024/02/26 17:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地區近日頻傳高檔自行車失竊案，警方獲報追查，逮捕1名李姓男子涉有重嫌，他將偷來的高檔腳踏車以500元至8000元不等價格，賣給專賣二手車的洪男，包括一輛價值逾15萬元，有「單車界麥拉倫」稱號的specialized越野單車也遭賤賣。警方訊後將李、洪兩人依竊盜罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

員林派出所表示，近日接連接獲民眾報案，有價值數萬元的自行車在員林國宅等住處遭竊，警方調閱監視器追查，發現李男（55歲）涉有重嫌，立即發佈查緝，23日先在南投竹山將李男逮捕，隨後在彰化二林拘捕洪男（59歲），並在其住處查獲遭竊的自行車輛共8台。

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警方表示，初步調查，李男專門鎖定市面上較暢銷，或是高檔公路、越野車進行偷竊，然後再將竊來的腳踏車，銷售給專門販賣二手腳踏車的洪男，洪男則是駕駛小貨車「到府收購」，有時甚至在失竊處，由李男偷車後就直接交給洪男開車運走，顯然是搭配許久的贓銷集團。

據了解，警方查獲8輛自行車幾乎都是價值破萬的高檔單車，包括一輛有「單車界麥拉倫」稱號的specialized品牌越野單車，及國產新銳品牌Aster等，市價從3萬至15萬元不等，總價約42萬元，不過李嫌卻通通以500元至8000元不等價格賤賣。

對此洪男委屈表示，年前收到李男私訊，有一批二手腳踏車要賣，他以為是家裡出清不要的，所以才去收購，事後還花2、3萬整理，怎知都還沒賣出就被當嫌疑犯抓起來。警方表示，全案訊後將2人依竊盜罪嫌移送偵辦。

李姓竊嫌專門鎖定市面上暢銷，或是高檔公路、越野車進行偷竊，包括一輛有「單車界麥拉倫」稱號的specialized品牌越野單車，全身改裝配備價值超過15萬元。（記者陳冠備攝）

警方在洪男處所查獲大量失竊腳踏車。（民眾提供）

李男將竊來的高檔腳踏車，以500元至8000元不等價格，賣給專賣二手車的洪男。（民眾提供）

李男（紅圈處）專門鎖定市面上較暢銷，或是高檔公路、越野車進行偷竊。（民眾提供）

員林派出所破獲自行車銷贓集團，市價從3萬至15萬元不等，不過嫌犯卻通通以500元至8000元不等價格賤賣。（民眾提供）

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